RUGBY. ''Le seul moyen de récupérer et de bien se régénérer aujourd’hui, c’est de se blesser'', déplore Romain Ntamack

En pleine reprise après sa blessure, l'ouvreur du XV de France et du Stade Toulousain Romain Ntamack déplore le manque de repos donné aux joueurs.

VIDEO. Les supporters du XV de France et du Stade Toulousain ravis par le retour sur le pré de Romain NtamackL'ouvreur du Stade Toulousain et du XV de France Romain Ntamack a récemment repris la course. Pas de sprint au programme pour le moment, mais des skills, des passes et "un peu de jeu au pied en mouvement", confie NTK au Midi olympique. S'il retrouve des sensations, il ne va pas brusquer les choses pour autant.

Son retour à la compétition n'est pas prévu avant avril et il va prendre tout son temps pour revenir en pleine forme. Cela ne fait que quatre mois qu'il a été opéré et il ne compte pas battre le "record" de son coéquipier à Toulouse et chez les Bleus Anthony Jelonch. Il n'y a aucune urgence et aucune échéance qui le pousse à forcer.

Je suis presque trop bien dans le sens où je ne devrais pas encore faire tout ce que je fais déjà.

Il espère revenir encore meilleur "dans tous les secteurs. En attaque, en défense, dans ma vision, dans ma gestion des temps faibles et forts, aussi dans ma communication avec les autres." Avoir ce temps supplémentaire pour se soigner et travailler en un luxe dont il a bien conscience. S'il n'était pas un sportif professionnel, il ne bénéficierait d'autant de facilités et de temps.

Ce qu'il regrette néanmoins, c'est que dans le rugby actuel, "le seul moyen de récupérer et de bien se régénérer aujourd’hui, c’est de se blesser sur une longue période. C’est malheureux." Il comprend tout à fait que le troisième ligne du Stade Rochelais Grégory Alldritt ait pris le temps de récupérer après la Coupe du monde.

S'il est revenu plus tôt que prévu, c'était nécessaire après tant de mois passés sur le pré. Ntamack reconnait que l'usure mentale et physique aurait été telle qu'il ne sait pas comment il aurait pu enchaîner encore sur une saison après le Mondial. "Vu l’état dans lequel j’étais rien que pendant la préparation cet été."

Cependant, ce qu'a fait Alldritt relève aussi du luxe, de son statut et des bonnes relations avec son club. Tous les joueurs ne peuvent pas se permettre de faire un break. Et toutes les équipes n'ont pas la possibilité de se passer de certains cadres. "Si on le fait tous au Stade toulousain, cela signifie qu’il manque dix mecs pendant trois mois. C’est impossible."

A l'heure où le nombre de matchs pour les internationaux ne semble pas aller vers le moins, l'ouvreur du XV de France Romain Ntamack tient à rappeler que les joueurs ne sont pas des "morceaux de viande". Il aimerait qu'ils soient plus concertés dans les discussions à propos de leur temps de jeu. Un discours qui fait écho aux récentes négociations entre les clubs et la FFR sur la libération des internationaux pour le nouveau cycle à venir. Top 14 vs XV de France, la bataille pour les Bleus atteint son apogée !