Top 14 vs XV de France, la bataille pour les Bleus atteint son apogée !

La FFR et les clubs de Top 14 sont sur le point de trouver un accord pour libérer les internationaux durant le prochain mandat de Fabien Galthié.

Les échanges durent, mais les échéances arrivent. Ce vendredi, le journal L’Équipe indique que les discussions au sujet de la mise à disposition des internationaux pour le second mandat de Fabien Galthié sont sur le point de se conclure. Les différents camps auraient trouvé un terrain d’entente, reste désormais à voir la réponse de la FFR.

Après des discussions “fructueuses”, le journal L’Équipe annonce qu’une contre-proposition a été envoyée à la Fédération française de rugby. Cette dernière a été rédigée par les représentants des clubs professionnels français ainsi que la Ligue nationale de rugby.

En clair, les représentants des écuries hexagonales souhaitent que le groupe France baisse en taille, comme proposé par Fabien Galthié. Néanmoins, le sélectionneur avait demandé à disposer des joueurs durant une journée supplémentaire. Cette volonté ne serait pas acceptée de la part des clubs.

Pour compenser, les Bleus devraient accueillir des “éléments d'avenir ou à futur potentiel” pour combler les entraînements. Ce contingent devrait cependant observer une limite de joueurs possiblement appelés par club, afin d’éviter de pénaliser les formations déjà très sollicitées par les doublons et autres périodes internationales.

Toujours selon le quotidien sportif, le cocon de certains tricolores devraient également être percés. En effet, la liste des joueurs protégés, ceux ne pouvant repartir en club, baisserait aussi à 19 joueurs. Auparavant, cette dernière était de 23 hommes, soit l’équivalent d’une feuille de match.

Ainsi, des sources proches du dossier semblent occuper fermement leurs positions. Ces dernières souhaitent rappeler que “les clubs ont tout fait durant quatre ans pour que le staff du quinze de France ait le bon nombre de joueurs à disposition avec aussi un nombre de jours supérieurs” aux rivaux internationaux.

En marge des déclarations sur le Top 14, certains acteurs du rugby de clubs français s’étaient manifestés et renvoient le même son de cloche. Par exemple, le directeur du rugby et manager du RCT Pierre Mignoni déclarait ceci face à la presse récemment : “Selon moi, on a tout fait pour l’équipe de France durant quatre ans. On a beaucoup donné à l’équipe de France et on pense que c’était normal. Aujourd’hui, on va continuer à donner à l’équipe de France, mais on ne peut pas affaiblir nos clubs.”

