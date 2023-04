VIDEO. Top 14. La très belle image d'Hugo Reus félicité avec émotion par son père après son gros match

Le jeune ouvreur Hugo Reus a réalisé un très beau match avec le Stade Rochelais pour sa première titularisation en Top 14. De quoi faire la fierté de son père.

TOP 14. Il a 19 ans et est (déjà) félicité par Dusautoir, qui es-tu Hugo Reus, nouvel ouvreur du Stade Rochelais ?Ce week-end pour la réception de Bayonne en Top 14, le Stade Rochelais avait aligné une composition hybride. À deux semaines de sa demi-finale de Champions Cup face à Exeter, les Maritimes avaient opéré un subtil turnover. Il y avait à la fois des cadres comme Danty et Sazy sur le pré au coup d'envoi. Mais aussi des jeunes pouces prometteurs comme Hugo Reus. L'international U20, aligné lors du récent Tournoi des 6 Nations de la catégorie, a connu sa première titularisation en Top 14 face aux Basques. Il avait déjà joué un quart d'heure lors de la précédente journée avec, au bout, un succès chez les Bordelais. Il est donc à 100 % en championnat puisque les Maritimes ont dominé l'Aviron. Et Reus a été décisif dans cette partie avec 16 points au pied dont quatre pénalités. On pourrait très bien le revoir cette saison sous le maillot du Stade Rochelais et très certainement à l'avenir. De quoi faire la fierté de sa famille, présente pour l'occasion dans le stade. Et particulièrement de son père quand on voit la manière avec laquelle il l'a serré dans ses bras après la rencontre. Une très belle image.