RUGBY. Guy Novès : ''J'avais parfois l'impression que les autres profitaient de notre travail''

À l'aube du quart de finale de Champions Cup entre le Stade Toulousain et le Munster, Guy Novès s'est penché dans les colonnes du Midi Olympique sur son actualité, mais aussi sur la comparaison entre lui et l'entraîneur de Toulouse, Ugo Mola, qu'il a eu en tant que joueur. En effet, et après avoir abordé rapidement les souvenirs de Novès en coupe d'Europe (notamment la finale de 2005 à Murrayfield), celui-ci a affirmé que tous deux étaient différents sur plusieurs points : "Cédric Heymans, sur le plateau du Canal Rugby Club, disait dimanche soir qu'il ne fallait pas comparer Ugo Mola et Guy Novès (...) Ugo, qui est un garçon intelligent, m'a eu comme coach pendant quelques années et comme je me suis inspiré de la façon de faire de Claude Labatut ou Robert Bru, lui a probablement retenu quelques-uns de mes trucs. Mais nous sommes vraiment différents, tous les deux".

VIDÉO. Harinordoquy sur sa fin de carrière à Toulouse : ''je ne remercierai jamais assez Guy Novès pour ça''Pourtant, les deux hommes ont eu affaire aux mêmes problèmes concernant les périodes de doublons. Et face à cela, tous deux ont protesté plus ou moins contre ce système. Guy Novès assume par ailleurs ses prises de positions : "Quand on me prenait dix joueurs pour les faire jouer en équipe de France, je râlais dès le départ (...) Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose... avec mes erreurs, puisque j'ai dû forcément en commettre (...) J'ai juste défendu l'intérêt majeur de notre club. En laissant les joueurs partir en équipe de France, j'avais aussi parfois l'impression que les autres profitaient de notre travail. Et ça m'agaçait un peu, oui".

RUGBY. Antoine Dupont vu par Novès : ''c'est sans doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur''Enfin, l'ancien gourou des Rouges et Noirs est revenu sur son actualité ainsi que sur les propositions qu'on lui a faites, tout en indiquant qu'il avait décidé de ne plus jamais entraîner, notamment à cause de son licenciement par la FFR : "Non, je n'entraînerai plus. Ces derniers mois, j'ai pourtant refusé des propositions vraiment sympas : le Stade Français m'avait contacté juste avant qu'ils n'engagent Heyneke Meyer et au moment où j'étais en plein procès (...) le président de Clermont m'avait également fait une proposition. L'équipe d'Italie aussi". Des demandes qu'il a donc toutes refusées, pour les raisons que l'on connaît. Nous ne reverrons donc certainement plus jamais Guy Novès à la tête d'une équipe, lui qui a remporté 10 Brennus et 4 coupes d'Europe avec le Stade Toulousain.

