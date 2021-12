RUGBY. Antoine Dupont vu par Novès : ''c'est sans doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur''

L'ancien entraîneur du Stade Toulousain Guy Novès n'a eu que des compliments envers Antoine Dupont après son titre de meilleur joueur du monde.

RUGBY. Antoine Dupont salué par ses pairs et ses admirateurs après son titre de meilleur joueur du mondeAu cas où vous auriez passé les deux derniers jours dans une grotte ou au fin fond de la Sibérie, Antoine Dupont été désigné meilleur joueur de l'année 2021. Le demi de mêlée du Stade Toulousain et de l'équipe de France est seulement le 3e Tricolore à recevoir cette distinction. Avant lui, Fabien Galthié (2002) et Thierry Dusautoir (2011) avaient eu cet honneur. Et tout le monde s'accorde pour dire que c'est mérité tant l'ancien joueur de Castres ou encore d'Auch a été exceptionnel cette année. "Il était déjà très performant à Castres et quand il est arrivé à Toulouse, il était le demi de mêlée-type, celui capable d'éjecter rapidement, d'être intelligent, de faire jouer l'équipe, de ne pas jouer qu'individuellement". Ces compliments, ce sont ceux de Guy Novès pour France 3. L'ancien entraîneur du Stade Toulousain et de l'équipe de France a vu défiler des joueurs. Certains étaient des stars à leur poste. Mais selon lui, Dupont est bien une référence désormais : "Parmi tous les demi de mêlée que j'ai vus dans ma carrière, c'est sans doute l'un des meilleurs. Si ce n'est le meilleur". Et pour cause, il est seulement le deuxième demi de mêlée après Galthié à être titré meilleur joueur du monde. Jusqu'ici, les ouvreurs ou encore des 3e lignes avaient trusté le palmarès. Et ce, alors que des joueurs comme George Gregan ou Aaron Smith pour ne citer qu'eux ont marqué le rugby par leur talent. Mais Dupont semble fait d'un autre métal. Celui qui brille, mais qui sait aussi faire briller les autres. "Il est capable de faire gagner une équipe à lui tout seul donc effectivement, quelqu'un qui est capable de faire la différence aussi facilement sur le terrain, on ne peut que penser à lui". Déjà en vue en 2020, il a confirmé cette année. Désormais, le plus dur commence pour lui qui a presque tout gagné. Après la Champions Cup et le Top 14, on attend de lui qu'il mène les Bleus vers un premier sacre mondial en 2023. "A lui de faire attention sur les chemins qu'il va prendre parce qu'il y a quelques embûches qui peuvent se présenter". Des paroles très sages. De par sa nature très humble et son caractère, on ne doute pas qu'Antoine Dupont saura aller encore plus haut sans trébucher. Un journaliste anglais met en garde Antoine Dupont contre un mal plus insidieux qu'une blessure