RUGBY. Antoine Dupont salué par ses pairs et ses admirateurs après son titre de meilleur joueur du monde

Le demi de mêlée de l'équipe de France et du Stade Toulousain a été logiquement élu meilleur joueur du monde en 2021 ce vendredi.

Shoot for the moon 🤩

Un GRAND merci tous, et surtout aux staffs et mes coéquipiers de @francerugby et @StadeToulousain 🙌🏼 Encore plein de belles choses à aller chercher ensemble💪🏼 pic.twitter.com/181ckfpVfs — Antoine Dupont (@Dupont9A) December 10, 2021

Et le 𝙈𝙚𝙞𝙡𝙡𝙚𝙪𝙧 𝙅𝙤𝙪𝙚𝙪𝙧 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 est... 𝔸ℕ𝕋𝕆𝕀ℕ𝔼 𝔻𝕌ℙ𝕆ℕ𝕋 🤩✨



Quelle année 2021 pour lui 🤯

⭐ Champion d'Europe

🏆 Champion de France

🥇 Joueur de l'année @WorldRugby



INCROYABLE @Dupont9A 👏 pic.twitter.com/w1PDe54ULb December 10, 2021

La consécration pour Antoine Dupont qui est élu « Joueur de l’Année World Rugby »



3e français à gagner ce titre après Galthie et Dusautoir.



Un titre méritée 👏🇫🇷🥇 https://t.co/iLCHmJWjyV — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) December 10, 2021

🏉 Antoine Dupont élu meilleur joueur du monde par World Rugby ! Bravo au Français, auteur d'une très grosse année. — RMC Sport (@RMCsport) December 10, 2021

#TOP14 - #WorldRugbyAwards

𝗟𝗲 𝗺𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗲𝗻 𝗧𝗢𝗣 𝟭𝟰 !! 🤩🏆

Antoine Dupont est élu Joueur World Rugby de l'année, une récompense amplement méritée pour le n°9 du Stade Toulousain !



Félicitations 👏 pic.twitter.com/7mYNjqFhbN — TOP 14 Rugby (@top14rugby) December 10, 2021

Antoine dupont est le meilleur numéro 9 de l’histoire du sport collectif français. — Raph (@2RaphElFlaco7) December 10, 2021

félicitations pour une superbe anné @Dupont9A 👏🏼 https://t.co/uC3AfMcBvW — Sir Bill Beaumont (@BillBeaumont) December 10, 2021

🇫🇷 Antoine Dupont is the Men's 15s Player of the Year! Deserved! 👏 pic.twitter.com/W3gMNXYVpy — Planet Rugby (@PlanetRugby) December 10, 2021

ᴍᴇɪʟʟᴇᴜʀ ᴊᴏᴜᴇᴜʀ ᴅᴜ ᴍᴏɴᴅᴇ ! 🇫🇷



Après @FGalthie (2002) et @TitiDusautoir (2011), @Dupont9A est le troisième joueur Français à recevoir cette prestigieuse distinction !



Bravo 👏 pic.twitter.com/4bX6DIQ1iY — ABSOLURUGBY (@absolurugby) December 10, 2021

La LNR et le TOP 14 sont fiers de compter dans leurs rangs le meilleur joueur du monde 2021 ! Antoine Dupont, demi de mêlée du Stade Toulousain et de l'équipe de France, a reçu cette distinction aujourd'hui de la part de World Rugby



Bravo @Dupont9A @StadeToulousain https://t.co/dOjeGLa93w — Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) December 10, 2021

Un titre totalement mérité 😍😍😍.



Cela fait près de deux ans que pour moi, il est au dessus de la mélée.



Un immense champion doublé d'une belle mentalité.



RESPECT CHAMPION 👏👏#AntoineDupont #Dupont #Rugby @WorldRugby https://t.co/amKZcs1Km1 — Eric-Hugues Ducamp (@Rico00131) December 10, 2021

Il est vraiment phénoménal Bravo Antoine — Levski 34 (@Levski34) December 10, 2021

C’est tellement mérité, bravo — Fred Marulier (@marulier) December 10, 2021

Congratulations to Antoine Dupont on being voted World Player of the Year 👏 magnifique pic.twitter.com/h77vluEIXO — Saffas Abroad Rugby 🇿🇦🏉 (@SaffasRugby) December 10, 2021

Let's be honest, 2021 belongs to Antoine Dupont! 💫



The 25-year-old France and Toulouse scrum-half is the Men's 15s Player of the Year! 👏



From lifting the @ChampionsCup in May, to captaining France in their first win over New Zealand on home soil since 2000.#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/9L8vyINePE — Rugby on BT Sport (@btsportrugby) December 10, 2021

Absolutely deserved — gperioto 🇧🇷💓 (@gperioto1) December 10, 2021