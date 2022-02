6 Nations. Equipe de France. Guy Novès : « Il faut entretenir une peur positive »

Dimanche, le XV de France rentre en lice dans ce Tournoi des Six Nations 2022, avec la position de favoris pour le titre (et le Grand Chelem) à gérer.

La France est favorite pour le Grand Chelem dans le Tournoi des Six Nations cette année. Vainqueur des All Blacks en novembre dernier, avec un calendrier favorable, des nations britanniques qui sortent d'une tournée avec les Lions. Tout les éléments sont réunis pour réaliser un exploit qui n'a plus été fait depuis 2010. A l'époque, les coéquipiers du capitaine Thierry Dusautoir, avaient pris le meilleur sur les Anglais sous la pluie au Stade de France. Une situation que l'on pourrait revoir le 19 mars prochain à l'occasion du Crunch !

RUGBY. Equipe de France. Les Bleus favoris ? Jonathan Danty n'en est pas convaincu

C'est alors que se pose la question de la gestion de la pression. Un tel évènement procurera énormément d'appréhension. L'ancien entraineur du Stade Toulousain Guy Novès, 9 fois champion de France et 4 fois d'Europe sur le banc Rouge et Noir, connait bien ce genre de situation, et dans les colonnes de Sud-Ouest a son idée.

Est-ce que le statut de favori peut peser ? Oui. A Toulouse, j'essayais de dégonfler la tête des gens du club, des dirigeants qui pouvaient avoir une influence sur les joueurs. Il faut que les joueurs soient conscients qu'ils sont capables de faire des choses fantastiques mais ils doivent ête concentrés sur le travail, sur la performance et le moyen d'y accéder. Le rôle du manager, c'est de dégonfler la baudruche, de mettre en valeur les capacités de l'adversaire. Dans le management au quotidien, il y a un équilibre à trouver. Il faut que l'équipe ait confiance mais pas trop. Il faut entretenir une peur positive, une peur qui n'inhibe pas. Dans la relation avec les joueurs, il faut que les trois mots que tu échanges avec un joueur soient ciblés.

VIDEO. 6 nations. La préparation des Bleus à la Légion Etrangère

Cette manière de procéder a fait de Toulouse une grande équipe de Finale. Antoine Dupont et Romain Ntamack l'an dernier, ont pu mettre en pratique l'héritage de Guy Novès au Stade Toulousain. Feront-ils de même face à l'Angleterre pour une éventuelle victoire finale (voire un Grand Chelem) ?