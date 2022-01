RUGBY. Equipe de France. Les Bleus favoris ? Jonathan Danty n'en est pas convaincu

Considérés comme favoris à la victoire pour le tournoi des 6 nations 2022, les Français et Jonathan Danty ne veulent pas s'enflammer.

La France part comme le grand favori au prochain Tournoi des Six nations. Après sa belle victoire contre la Nouvelle-Zélande en novembre dernier au Stade de France (40-25), les hommes de Fabien Galthié espèrent désormais remplir leur armoire à trophée. Et quoi de mieux que cette année pair du tournoi, où les tricolores reçoivent à trois occasions (Italie, Irlande et Angleterre) et se déplacent deux fois (Écosse et Galles). D'autant que ses adversaires directs irlandais et anglais sont ceux qui ont fait le plus impression cet automne, au contraire des Gallois et Écossais qui ont déçu.

Pour autant, en conférence de presse, le centre de La Rochelle Jonathan Danty s'est voulu prudent.

Favoris du Tournoi ? Mais pour quelles raisons ? Parce qu'on a fait des belles prestations sur les derniers matches ? C'est ce que les autres disent. On sait qu'on a encore une marge de progression et on essaie d'évoluer de rassemblement en rassemblement et de match en match. Après, comme chaque année, il y a plusieurs prétendants à la victoire dans le Tournoi. Je pense qu'on fait peut-être partie des trois favoris, mais dire qu'on est le grand favori, c'est un bien grand mot.

S'il avoue que l'ambition est de remporter le tournoi, notamment pour mieux préparer la Coupe du Monde, l'ancien Parisien souhaite que les Bleus soient avant tout "bien placés". "On a en effet l'ambition d'essayer de remporter le Tournoi, avant la Coupe du monde, ce serait bien de confirmer notre tournée de novembre où on est monté crescendo et où on a fini fort en battant les All Blacks. On a besoin surtout d'être bien placé dans ce Tournoi des Six Nations". Il sait pertinemment que ses coéquipiers sont attendus au tournant par leurs adversaires. La meilleure des manières de préparer l'échéance suprême de 2023 avec la pression.

