Tournoi des 6 Nations. L’Irlande avec Sexton capitaine et Lowry pour débuter le tournoi

Le sélectionneur de l’Irlande Andy Farrell a annoncé ce mercredi la liste des 37 joueurs qui prépareront le tournoi des 6 nations 2022.

Après le Pays de Galles, la France, l'Écosse, l'Italie et l’Angleterre, c’est au tour de l’Irlande d’annoncer son groupe pour le tournoi 2022. Une liste de 37 joueurs, qui regroupe de nombreux cadres comme Sexton (qui sera capitaine), Earls ou encore Murray, mais également de jeunes joueurs comme notamment Michael Lowry, appelé pour la première fois. On retrouve également le troisième ligne du Leinster Caelan Doris, ainsi que Garry Ringrose, Bundee Aki ou encore Jordan Larmour. Une équipe en forme, qui n’a plus perdu depuis le dernier tournoi. C’était le 14 février dernier, face à… l’équipe de France à Dublin (13-15) !

Le XV du Trèfle sera sans aucun doute l'un des favoris de cette compétition, en témoigne ses deux énormes victoires face à l'Argentine (53-7) et face à la Nouvelle-Zélande (29-20) à l'automne dernier. Découvrez en détail la liste retenue par Andy Farrell pour cette édition 2022.

AVANTS :