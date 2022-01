RUGBY. Les All Blacks dévoilent leur nouveau maillot sponsorisé Altrad

C'est ce jeudi que la fédération néo-zélandaise a dévoilé le maillot qu'arboreront les All Blacks en 2022. Sponsor Altrad sur le buste.

Ce n'était un secret pour personne. L'an passé, la fédération néo-zélandaise signait un partenariat de 6 ans avec le groupe Altrad pour que celui-ci deviennent le sponsor numéro 1 sur le maillot de ses équipes. Sauf que celui-ci a enfin été dévoilé, et autant vous dire que l'effet visuel est plutôt marquant ! Fini le traditionnel logo "AIG" sur le buste et place à celui Altrad, donc, le même que portent déjà le XV de France ou le MHR sur leurs tuniques.

RUGBY. C'est fait, Altrad est le nouveau sponsor des All Blacks

Pour le reste, le maillot reste assez proche de celui des années précédentes afin notamment le col blanc toujours présent. Notez tout de même que la marque Ineos est aussi du nouveau sponsoring des All Blacks et apparaitra derrière leur short. Mais également que le nouvel équipement sera porté par toutes les autres équipes du pays rattachées directement à la Fédération, soit Black Ferns, les Māori All Blacks et les Baby Blacks.