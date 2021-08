RUGBY. C'est fait, Altrad est le nouveau sponsor des All Blacks

Midi Olympique l'annonçait en avril dernier, c'est désormais chose faite. La société de BTP française Altrad est un sponsor majeur des All Blacks.

Deal Done. Annoncé il y a déjà quelques mois par le Midol, l'accord a été officialisé ce matin, la société de BTP française Altrad devient sponsor majeur des All Blacks à partir de 2022. Un accord conséquent puisqu'il ne concerne pas que l'équipe senior masculine néo-zélandaise, mais bien les 6 équipes majeures de la fédération. C’est-à-dire : les All Blacks, les Black Ferns, leurs équivalents en rugby à 7, les Māori All Blacks et les U20 de Nouvelle-Zélande. Déjà sponsor de l'équipe de France, l'entreprise tenue par Mohed Altrad, président du MHR, s'intègre de plus en plus dans le paysage rugbystique mondial. Pour rappel, le groupe était également présent sur les maillots de l'équipe de Rugby à XIII des Dragons Catalans en 2019, l'équipe catalane évoluant en première division anglaise. Rugby. Le nom d'Altrad en gros sponsor sur le maillot des Blacks ?Cette envie d'internationalisation est accueillie à bras ouvert par New Zealand Rugby qui connaissait de grosses difficultés financières depuis le début de la crise de la Covid. Le contrat établi avec Altrad couvre une durée de six ans, soit jusqu'au terme de l'année 2027. Dans un communiqué, le directeur général de NZR, Mark Robinson, a déclaré : "Avec le soutien de leur empreinte internationale, nous continuerons à construire notre héritage mondial dans le rugby. Nous sommes enthousiasmés par l'opportunité pour les deux parties d'approfondir les liens avec les communautés en offrant des cliniques All Blacks aux enfants et aux jeunes, et des apprentissages de leadership dans le monde entier. Nous sommes incroyablement fiers d'avoir accepté ce partenariat et nous sommes impatients de commencer l'année prochaine."

Une année riche en accords financiers pour le pays du rugby. En avril dernier, la fédération a cédé une partie des droits de la marque All Blacks (12,5%) au groupe Silver Lake en échange de 230 millions €, selon L'Equipe. Une décision qui avait fait grand bruit chez les triples champions du monde. Pour Radio NZ, le chroniqueur et ancien directeur général de New Zealand Rugby, David Moffett avait indiqué que les "clubs avaient vendu leurs âmes".