Rugby. Le nom d'Altrad en gros sponsor sur le maillot des Blacks ?

Les Blacks et les Bleus pourraient avoir le même sponsor sur leurs maillots à la Coupe du monde 2023.

Celle-là, personne ne l'attendait. Et pourtant, on risque bien de voir apparaître le nom de Mohed Altrad sur le maillot des Blacks. Le président du MHR est actuellement sponsor des Bleus en s'affichant en gros sur le devant pour la modique somme de 7 millions d'euros par an, jusqu'en 2023. Cette affaire entre Bernard Laporte et Mohed Altrad fait grincer des dents, notamment sur les clauses du contrat et l'appel d'offres.

Mais le journal Midi Olympique nous apprend que Mohed Altrad pourrait se retrouver sur un autre maillot avec son entreprise de BTP. Il s'agit du maillot des All Blacks. La société pourrait obtenir un contrat pour devenir le sponsor maillot pour une durée de 2 ans, soit jusqu'à la Coupe du monde 2023. Toujours selon le Midol, les négociations sont en cours et pourraient rapporter 18 millions d'euros à la Fédération néo-zélandaise, donc 9 millions par an. En effet, la NRZ subit de lourdes pertes financières pendant cette crise sanitaire. La recherche d'un partenaire financier important sur du court terme était primordiale pour les Blacks. Sur du plus long terme, des négociations ont lieu avec notamment un fonds d'investissement Silver Lake qui a déjà dans ses rangs l'UFC depuis 2016. Silver Lake est également parmi les propriétaires de Manchester City.

Mais l'information qui découle de ce possible partenariat est le gros coup de Mohed Altrad lord du match d'ouverture de la prochaine Coupe du monde 2023 : France vs Nouvelle-Zélande au Stade de France. Le monde entier sera tourné vers Saint-Denis et la France et Altrad pourrait faire sensation avec son nom inscrit sur tous les maillots.