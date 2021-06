RUGBY. Une explosion accidentelle envoie quatre internationaux du Munster à l'hôpital

Samedi dernier, plusieurs joueurs du Munster s’étaient retrouvés en dehors des entraînements. Ils ont été blessés après une explosion.

Samedi dernier, plusieurs joueurs du Munster se sont retrouvés afin de fêter une bonne nouvelle. En effet, RG Snyman et Damian De Allende sont convoqués, sans trop de surprise, avec les Springboks pour préparer les matchs de cet été, dont l'accueil des Lions Britanniques et Irlandais en Afrique du Sud. Quatres joueurs s’étaient alors réunis autour d’un feu pour fêter la bonne nouvelle. Des propos du centre Springboks relayés par Rugby Pass permettent de mieux comprendre l’incident.

Player Update | The medical department have issued an update for Mike Haley, CJ Stander, Damian de Allende and RG Snyman following an accident at the weekend.



We wish the players speedy recoveries.



Full details ⤵#SUAF 🔴 June 7, 2021

Les deux sélectionnés ainsi que CJ Stander et Mike Haley passent une bonne soirée autour d’un feu allumé à l’essence. Quand “l’un des garçons” aurait de nouveau arrosé le brasier de carburant. La main de ce dernier aurait soudain pris feu. Il aurait alors tenté d’éteindre le feu en mettant sa main au sol. Malheureusement, à ce moment-là le bidon d’essence aurait explosé. Suite à cet accident, les quatre joueurs présents sont directement emmenés à l'hôpital. Dans un premier temps très inquiets, les médecins jugeraient que les blessures ont été traitées à temps. Damian De Allende commente en disant : “nous avons vu le spécialiste dimanche, il a dit que ce n'était pas aussi grave que ce qu'on leur avait dit”. Ce dernier espère aller mieux “d'ici à quelques semaines”.

Blessé uniquement aux mains, CJ Stander et Mike Haley seraient presque guéris, quatre jours après l’évènement. Ils pourraient même reprendre l'entraînement dans la semaine. Pour ce qui est des deux internationaux sud-africains, les plaies semblent plus sérieuses. Touchés plus durement au visage, aux mains et aux jambes, ils devraient “rencontrer un spécialiste dans la semaine pour connaître la gravité de leurs blessures”, selon un communiqué du Munster. Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses encouragements aux quatre joueurs face à cette situation difficile et également dans leurs processus de récupération. En espérant qu’ils puissent récupérer au mieux et garder le moins de séquelles possibles.