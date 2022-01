VIDEO. 6 nations. La préparation des Bleus à la Légion Etrangère

Installés à Aubagne pour préparer le Tournoi des Six Nations 2022, le XV de France a effectué une préparation digne de militaires.

Tout est bon pour préparer une campagne. Une campagne rugby notamment. Alors que débute le Tournoi des Six Nations ce week-end par le match d'ouverture entre l'Irlande et le Pays de Galles à l'Aviva Stadium de Dublin, les Français ont passé une semaine intensive du côté d'Aubagne au 1er Régiment Étranger de Cavalerie, la Légion Étrangère. Une troupe de combattants composée de soldats Français et étrangers où 140 nationalités actuellement défendent les couleurs tricolores.

De quoi inspirer le XV de France dans ses ambitions de représenter le rugby français à l'international. "Nous aussi avons des joueurs avec des horizons différents, et qui se battent pour leur pays", compare Karim Ghezal, coentraineur de la conquête. "Sur le terrain, on ne se bat pas de la même façon, mais on donne tout ce qu'on peut pour représenter le mieux son club formateur, ses éducateurs, son pays".

Objectif monter en niveau

La volonté de l'encadrement de l'équipe de France est claire : progresser dans tout les domaines encore et encore. Et surtout vite basculer à l'après Nouvelle-Zélande. Le centre de La Rochelle Jonathan Danty renchérit dans un reportage de Stade 2 :

Ça fait plaisir de retrouver les copains. Mais on n'oublie pas que ce qui s'est passé il y a deux mois ne compte plus vraiment. Maintenant, il faut regarder de l'avant et le prochain Tournoi des Six Nations.

Cela implique des comportements adaptés aux entrainements. "J'aimerais que même sur les entrainements, sans qu'on aille à la guerre entre nous, on arrête de venir avec ses mains qui viennent pousser gentiment". Consigne de l'entraineur des avants William Servat. Mais également en dehors, que ce soit le cadre de vie ou les protocoles. Les internationaux ont été traités de la même manière que les Légionnaires, en dormant à la caserne, avec les réveils musclés qui vont avec… Tout est bon pour progresser et être performant.

Fabien Galthié Général

Connu lors de ces années de joueurs pour avoir été un meneur d'hommes, certes froid et à grand caractère, le sélectionneur, à l'occasion d'une séance d'entrainement, discutait avec le Général Lardet, commandant de la Légion Étrangère. Il lui expliquait que les joueurs effectuaient des séances à haute intensité, où l'objectif était d'atteindre une vitesse de jeu à 140 mètres par minute (vitesse de circulation du ballon, des joueurs etc). En comparaison, la victoire face à la Nouvelle-Zélande a eu une vitesse de jeu de 116 mètres par minutes.

Cette manière de procéder rappelle la méthode d'Eddie Jones avec le XV de la Rose, dont Fabien Galthié, après avoir passé une journée dans le camp d'entrainement il y a quelques années, en avait loué à plusieurs reprises les mérites lors de ses commentaires sur France Télévision pour le Tournoi des Six Nations. "S'entrainer plus dur qu'on ne joue en match". De sortes de mieux prévenir la pression et l'énergie qu'elles consomment chez les joueurs. Surtout si un Grand Chelem est en jeu au bout des 80 minutes…