RUGBY. Gourdon, Galan, Vakatawa... Ces joueurs qui ont arrêté leur carrière pour raison médicale

Cette semaine, le centre des Bleus Virimi Vakatawa a dû mettre un terme à sa carrière sportive, suite à des problèmes cardiaques. Une nouvelle terrible, et qui est loin d'être isolée.

Comme vous le savez certainement, le centre du Racing 92 et du XV de France, Virimi Vakatawa, doit mettre un terme à sa carrière, à seulement 30 ans. Atteint de problèmes cardiaques, pratiquer le rugby est donc désormais impossible pour le joueur d'origine fidjienne. Une terrible nouvelle pour le joueur, qui avait certainement en ligne de mire la prochaine Coupe du Monde en France, dans un an. Un cas qui est malheureusement loin d'être inédit : en effet, de nombreux joueurs et joueuses de rugby ont dû, eux aussi, arrêter leur carrière prématurément, pour des raisons médicales. Le dernier en date étant l'ancien joueur du Stade Rochelais, Kévin Gourdon. Passé notamment par Toulon et Clermont, le troisième ligne aux 19 sélections a dû lui aussi mettre un terme à sa carrière, suite à des problèmes cardiaques. Il n'avait que 31 ans. 6 mois plus tôt, c'était l'ancien joueur du Stade Toulousain, Gilian Galan, qui fut forcé de raccrocher les crampons. Atteint du syndrome de "l'artère poplitée piégée", lui causant une perte de sensibilité dans le pied, celui-ci disputa son dernier match officiel le 5 janvier 2020, à 28 ans.

RUGBY. La saison 2018-2019 : le véritable prime de Virimi VakatawaAutre joueur du Top 14 à avoir mis un terme à sa carrière pour des problèmes de santé : Brice Mach. Talonneur de devoir, passé par Béziers, Montauban, Agen et Castres, Mach signe en 2017 du côté de l'USAP, pour un ultime défi. Malheureusement pour lui, un gros problème au niveau des cervicales est décelé : s'il continue le rugby, celui-ci pourrait devenir tétraplégique. À seulement 31 ans, le natif de Perpignan décide donc d'arrêter de jouer, et devient entraîneur. À ce jour, il coache toujours les avants de Narbonne. Cas moins connu, celui de Rob Horne : centre australien notamment passé par Northampton, Horne vécu quelque chose de dramatique, le 14 avril 2018. Lors d'une rencontre face à Leicester, le Wallaby se blesse très gravement en effectuant un plaquage. S'il pense d'abord s'être disloqué l'épaule, il comprend vite que sa blessure est bien plus importante, comme il le précisait à BBC Sport : "Je pensais juste m’être disloqué mon épaule droite. Ce n’est que lorsque nous sommes arrivés à l’infirmerie de Leicester, voyant le langage corporel, le comportement et la façon dont les spécialistes se sont approchés de moi, c’est à ce moment-là que j’ai compris que quelque chose de grave s’était passé pour moi". Finalement, le verdict tombe : Rob Horne se retrouve paralysé du bras droit, à l'âge de 29 ans...

Comment Rob Horne a-t-il rebondi après sa paralysie à vie du bras droit ?Enfin, parlons du nouveau fléau du rugby : les commotions. Au fil des années, les chocs se font de plus en plus durs, ce qui a des répercussions terribles sur les joueurs. Et malgré les nombreuses règles mises en place pour éviter cela, on ne compte plus le nombre de joueurs qui ont dû mettre un terme à leur carrière à cause des commotions. Parmi eux, on retrouve Geoffrey Sella (29 ans), Pat Lambie (28 ans), Dillon Hunt (26 ans), Steve Devine (30 ans), Shontayne Hape (33 ans), Rémi Bonfils (31 ans) ou encore Cameron Pierce (25 ans). Sans oublier bien sûr la désormais consultante chez Canal +, Marie-Alice Yahé. Ancienne demi de mêlée et capitaine de l'Équipe de France, elle fut la première femme a arrêté sa carrière pour cette raison. Elle n'avait que 29 ans...

L'ancien Clermontois Viktor Kolelishvili renonce au rugby après plusieurs commotions