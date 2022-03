RUGBY. France. La tournée d'automne, ultime juge de paix avant la Coupe du Monde ?

Après avoir remporté le Tournoi des 6 Nations 12 ans après, la France va affronter l'Afrique du Sud lors de la tournée d'automne. L'ultime préparation avant le Mondial ?

À un an et demi de la Coupe du Monde en France, les Bleus ont envoyé un sacré message à leurs concurrents au sacre mondial, en remportant le Tournoi des 6 Nations et réalisant un Grand Chelem attendu depuis 12 longues années. Les Tricolores ont séduit mais surtout, restent sur 8 victoires consécutives, après une tournée automnale également réussie et prometteuse. Car avant cette consécration hivernale, le premier fait d'arme de cette jeune équipe reste bien évidemment cette victoire face à la Nouvelle-Zélande, monstre sacré de jeu en novembre dernier. De quoi donc, pour beaucoup d'observateurs, placer la bande à Fabien Galthié comme la meilleure équipe au monde à l'heure de l'écriture de ces lignes. Les prochaines échéances ? Une tournée d'été au Japon avant de basculer là encore sur les test-matchs de novembre, avec des affrontements alléchants. Surtout, vu l'adversité à laquelle les coéquipiers d'Antoine Dupont vont être confrontés, on est en droit de se demander si cette tournée automnale, ne sera pas le dernier juge de paix avant la Coupe du Monde 2023 en France. En premier lieu parce que son format, à savoir trois matchs relevés consécutifs, ressemble à celui des phases finales du Mondial. Les Bleus n'auront pas, contrairement au Tournoi, des phases de repos entre les rencontres et devront enchaîner avec un turnover très réduit. Deuxièmement, parce que les adversaires des Tricolores à l'automne pourraient bien être au rendez-vous des phases finales en 2023.

RUGBY. Equipe de France. Romain Ntamack : ''La France est de retour à sa place''

Cet automne, la France recevra dans un premier temps l'Australie avant de se mesurer à l'Afrique du Sud puis au Japon. Un triptyque pour le moins copieux qui sonne déjà comme une dernière évaluation avant l'échéance tant attendue et la dernière opportunité de préparer cette Coupe du Monde 2023 sur nos terres. Alors certes, on vous voit d'ici faire les gros yeux. Il restera bien évidemment un Tournoi des 6 Nations en 2023 et loin de nous l'idée de minimiser cet évènement. Mais les Français ont déjà prouvé qu'ils pouvaient gagner ensemble et que cette compétition, dont le dernier sacre remontait à 2010, n'est désormais plus inaccessible. Surtout, la possibilité de remporter deux fois consécutivement le Tournoi est extrêmement compliquée et ces dernières années l'ont démontré. En effet, depuis 2018, aucune équipe n'a réussi à conserver sa couronne. Puis la France devra se déplacer à trois reprises en 2023, notamment en Angleterre et en Irlande. Jamais une mince affaire. Mais après tout, plus rien ne nous surprendrait avec ces Bleus-là qui en sont venus à ''banaliser'' des performances pourtant exceptionnelles. Et c'est peut-être pour cela que nous attendons davantage cette tournée d'automne qu'un 6 Nations déjà remporté.

RUGBY. 6 Nations. Thibault Giroud dévoile les secrets de la préparation physique de l'équipe de France

Car le programme des test-matchs de 2022 est alléchant et sûrement plus compliqué que celui de 2021. Comme écrit précédemment, les partenaires de Romain Ntamack recevront dans un premier temps l'Australie, l'un des trois cadors de l'hémisphère sud. Certes, les Wallabies ne sont peut-être plus aussi performants qu'il y a quelques années et ont perdu de leur superbe, mais ils ont semblé retrouver de l'allant ces derniers mois, notamment lors du Rugby Championship, avec un effectif mêlant expérience (White, Cooper, O'Connor, Hooper, Kerevi, Beale, Slipper) et jeunesse talentueuse (Wilson, Valetini, McDermott, Ikitau, Paisami, Petaia). Cela sera à n'en pas douter un énorme test pour les Bleus. Avant donc le match que tout le monde attend, les Springboks. Car à l'heure actuelle, force est de constater que la France et l'Afrique du Sud, sont sûrement les deux meilleures équipes au monde. La nation arc-en-ciel n'a assurément pas le jeu le plus séduisant de la planète ovale, encore qu'elle dispose de sacrés qualités offensives lorsqu'elle se décide (rarement il est vrai) de jouer. Mais les coéquipiers d'Eben Etzebeth possèdent un pack d'exception, d'une puissance comme rarement aperçue dans l'ère du rugby moderne. Il sera intéressant de voir comment le 8 de devant tricolore, impérial depuis quelques mois répondra au défi physique des Sud-africains. Mais les Springboks, c'est aussi un pragmatisme de tous les instants et la capacité à broyer leur adversaire et l'achever dans les dernières minutes, lorsque celui-ci finit éprouvé par la bataille physique imposée. Ce France-Afrique du Sud résonne comme le juge de paix avant la Coupe du Monde 2023, surtout que l'Afrique du Sud est la seule équipe du Tiers 1 que les Bleus n'ont pas affrontée depuis le début du mandat de Fabien Galthié.

RUGBY. 6 Nations. Le monde du rugby opposé à l'arrivée de l'Afrique du Sud dans le Tournoi

Enfin, la France se confrontera au Japon, formation qu'elle aura déjà affrontée en juillet, et qui ne cesse de progresser au cours des dernières années. Et même si les Brave Blossoms ont semblé marquer le pas à l'automne dernier, ils se sont admirablement repris lors de leur ultime rendez-vous, manquant d'un rien de faire chuter l'Écosse à Murrayfield. Bref, vous l'aurez compris, cette tournée permettra plus que jamais d'y voir plus clair à un an du Mondial. Et même si le Tournoi reste d'une importance capitale, se mesurer aux golgoths de l'hémisphère sud, qui seront assurément au rendez-vous des phases finales de Coupe du Monde, est capital pour la suite. On a déjà hâte d'y être.

RUGBY. Tournoi des 6 Nations. France/Angleterre ou l'art de la Victoire