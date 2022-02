RUGBY. 6 Nations. Le monde du rugby opposé à l'arrivée de l'Afrique du Sud dans le Tournoi

L'Afrique du Sud pourrait intégrer dans les années à venir le Tournoi des 6 Nations. Une idée qui ne plaît pas du tout en Europe, pour qui on ne touche pas à l'histoire du Tournoi.

Voir l'Afrique du Sud intégrer le 6 Nations à partir de 2025 afin de remplacer l'Italie est désormais tout sauf impossible. Une nouvelle qui fait forcément beaucoup réagir tant en France que dans le reste du monde et qui a créé un léger séisme. Il faut dire que le Tournoi reste LA compétition phare de l'hémisphère nord et l'ensemble des acteurs de la compétition, conservateurs et très attachés à l'histoire du 6 Nations, ne verraient pas d'un très bon œil l'arrivée d'une équipe sudiste. Une idée qui ne plaît par exemple pas du tout à Imanol Harinordoquy, ancien troisième ligne du XV de France (82 sélections). Pour Rugbyrama, ce dernier explique : ''C'est du grand n'importe quoi ! Les Sud-Africains n'ont qu'à rester chez eux ! Ils sont très bien chez eux ! Je ne vois pas ce qu'ils viennent nous emmerder à intégrer les 6 Nations (sic). Voilà encore une histoire d'oseille et de fric qui va foutre en l'air tout notre calendrier que l'on arrive déjà pas à agencer. Ce sont des choses que je ne comprends pas. Pour moi, ça n'a aucun sens, aucun sens rugbystique. Financier certes, mais pour le reste, je ne vois pas où est-ce que ça pourrait nous mener.''

Cette idée est appuyée par CVC, un fonds d'investissement qui vient d'entrer dans le capital des 6 Nations et qui souhaite voir les Springboks se greffer à la compétition. Mais vous l'aurez bien compris, peu de monde reste favorable à l'arrivée des Springboks dans le 6 Nations. Outre-Manche, même son de cloche. Sonja McLaughlan, journaliste pour la BBC s'est aussi fermement opposée à l'idée. Sur son compte Twitter, elle déclare : ''L'Afrique du Sud dans le 6 Nations. C'est un non pour moi. C'est trop spécial pour bricoler. L'histoire et la rivalité méritent d'être protégées. Les barrages de relégation ne seraient pas une mauvaise chose, mais l'idée d'ajouter les Springboks me laisse froide [...] S'ils permettent à l'Afrique du Sud de rejoindre le 6 Nations, ce serait le jour le plus triste jusqu'à présent.''

Surtout, l'ensemble du microcosme s'insurge contre le traitement réservé aux Italiens. Pour certains, cela serait un énorme coup d'arrêt pour le rugby transalpin. De son côté, Owain Jones journaliste gallois s'est imaginé une discussion des instances du rugby mondial : ''L'Italie n'a pas gagné dans le 6 Nations depuis 2015 :'Chassons-les, ce sont des ordures.''' Squidge Rugby, qui détient une chaîne youtube essentiellement basée sur le ballon ovale et très connue outre-Manche, se dit très inquiet pour l'Italie : ''Cela pourrait mettre le rugby en Italie à mort [...] Cela pourrait ruiner le tournoi le plus sûr du rugby, le 6 Nations. Cela ne profiterait même pas vraiment à l'Afrique du Sud. Mais CVC gagnerait de l'argent, donc je suppose que c'est ce qui compte vraiment.'' Rocky Clark, ancienne internationale anglaise de rugby est venue à la rescousse de la Squadra Azzura : ''Idée ridicule si cela se produit, nous devons soutenir nos nations de rugby et ne pas les ignorer. Le Tournoi des 6 Nations est primordial pour le succès de la FIR et le développement du rugby en Italie''.

Mais cette idée a son lot de supporters, notamment en Afrique du Sud. Le journaliste sud-africain Mark Keohane s'est montré catégorique : ''Sortir l'Italie du 6 Nations et intégrer les Springboks.'' Bref, vous l'aurez compris, le sujet fait couler beaucoup d'encre et n'a pas fini de faire parler. D'ici qu'une décision officielle soit prise, l'Afrique du Sud continuera de disputer le Rugby Championship et l'Italie est toujours présente parmi les 6 équipes du Tournoi. Enfin, RMC Sport indique de son côté que l'Italie pourrait finalement rester, ce qui donnerait lieu à un Tournoi des 7 Nations. Affaire à suivre.