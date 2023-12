RUGBY. Et si Antoine Dupont s'offrait une Saison explosive au Japon après les JO ?

Selon L'Equipe, il n'est pas exclu qu'Antoine Dupont fasse de nouvelles infidélités à Toulouse comme au XV de France à l'avenir. Une pige à l'étranger est évoquée.

RUGBY. ''Il ne doit pas être l'unique étendard'', quand Mola défend Dupont des critiquesCette semaine, L'Equipe nous en apprend un peu plus sur le futur proche d'Antoine Dupont. Pour l'heure, le demi de mêlée enchaîne les matchs avec le Stade Toulousain en Top 14 ainsi qu'en Champions Cup. Mais il rejoindra prochainement non pas les Bleus du XV mais ceux qui 7.

Un premier contact avec France 7 doit avoir lieu le 3 janvier prochain entre la 11e et la 12e journée de Top 14. Ce week-end, les champions en titre se déplacent à La Rochelle. Dupont va-t-il faire le voyage jusqu'à la côté atlantique avant de monter à la capitale ?

Une chose est sûre, il ne sera libéré qu'à la fin du mois de janvier à l'instar des autres internationaux du Stade Toulousain. Son absence devrait sensiblement être la même que celle de ses coéquipiers retenus avec le XV de France pour le Tournoi des 6 Nations 2024. Des joueurs millionnaires dans le rugby ? Antoine Dupont n'en est pas si loin !Un point qui a sans doute pesé dans les discussions avec la formation de Top 14. Celle-ci n'est en effet pas plus impactée par le départ de son numéro pour France 7 que s'il avait rejoint le groupe mené par Fabien Galthié.

Son homologue du Seven Jérome Daret devrait avoir le capitaine tricolore sous ses ordres en vue des étapes sur le continent américain au Canada du côté de Vancouver du 23 au 25 février puis à Los Angeles début mars. Pour rappel, les Bleus du XV démarrent le 2 contre l'Irlande. Ils termineront le Tournoi le 16 mars face à l'Angleterre.

Il est donc possible qu'Antoine Dupont soit de retour à Toulouse avant ses coéquipiers. Néanmoins, L'Equipe avance qu'il retournera au sein de France 7 pour un autre stage en vue d'un troisième tournoi au printemps. De quoi permettre au staff des Bleus du 7 de se faire un avis plus complet sur l'apport du demi de mêlée en vue des JO. RUGBY. Boudjellal Prédit un Avenir lumineux pour Antoine Dupont : Sélectionneur du XV de France ! Rien que ça !Il pourrait d'ailleurs ne pas être retenu pour l'évènement planétaire. Auquel cas, on peut imaginer qu'il sera à la disposition de son club et du XV de France en 2024. Néanmoins, il va également falloir gérer sa récupération. Surtout en cas de qualification de Toulouse pour les phases finales du Top 14 voire de la coupe des champions.

Toujours selon L'Equipe, il n'est pas exclu qu'Antoine Dupont fasse de nouvelles infidélités au Stade comme au XV de France à l'avenir. Nos confrères d'avancer qu'une pige à l'étranger aurait été évoqué. Bien évidemment, on ne parle pas d'un voyage outre-Manche mais bien d'aller à l'autre bout de la planète.

D'aucuns paieraient cher pour voir le Tricolore se frotter aux franchises du Super Rugby. Néanmoins, ce serait plus au Japon que Dupont pourrait poser ses valises après les JO. Une éventualité qui le verrait manquer une fois de plus le Tournoi en 2025. Les supporters pourraient faire la grimace. Mais la concurrence, elle, aura sans doute un point de vue différent. Stade Toulousain. Antoine Dupont, le Distributeur de Caviars du Rugby : Ses Stats Impressionnantes en 2023 !