RUGBY. Boudjellal Prédit un Avenir lumineux pour Antoine Dupont : Sélectionneur du XV de France ! Rien que ça !

Très critique envers Antoine Dupont ces dernières semaines depuis la fin de la Coupe du monde, Mourad Boudjellal estime désormais que c'est le boss, et plus encore.

Très critique envers Antoine Dupont ces dernières semaines depuis la fin de la Coupe du monde, Mourad Boudjellal aurait-il été séduit par les récentes prestations du demi de mêlée de Toulouse en Top 14 et en Champions Cup ?

"La bonne nouvelle du week-end pour Toulouse, et depuis derniers week-ends, c’est qu'Antoine Dupont est redevenu Antoine Dupont. Il est redevenu super Dupont. Deux très gros matchs de sa part, comme quoi un peu de critiques ça peut motiver parce que c’est vraiment un super joueur".

Ses déclarations envers le capitaine des Bleus avaient fait couler beaucoup d'encre. Si le principal intéressé n'avait pas vraiment été échaudé par ces propos, ils avaient obligé Ugo Mola à expliquer que Dupont avait toute sa confiance et qu'il était un joueur décisif pour son équipe. Et ses statistiques en Champions Cup comme en 2023 parlent pour lui. Alors que le choc entre le Stade Toulousain et son ancienne équipe, Toulon, est programmé samedi soir en clôture de la 10e journée de championnat, il a sorti sa boule de cristal pour faire une prédiction plutôt osée ! Un quadruplé du numéro 9 du XV de France ? Une large victoire du RCT sur la pelouse du Stadium ?

Ce serait une première pour les Varois depuis 2016. Mais non, Boudjellal a vu encore plus loin que ce week-end dans sa traditionnelle intervention pour Eurosport. Il voit en effet Antoine Dupont devenir l'une des figures du rugby tricolore dans le futur. "C'est le patron ! C'est le patron, peut-être même au-delà de ce que l'on peut imaginer. Moi, je peux vous tenir un pari, je vous l'annonce aujourd'hui. Antoine Dupont est un garçon très intelligent, a une vision du rugby exceptionnelle. Allez, je vous lance le pari : Antoine Dupont finira sélectionneur du XV de France !"

Figure du rugby tricolore, le demi de mêlée est aussi un des joueurs les plus connus sur la planète ovale à l'heure actuelle. De quoi sera fait son avenir ? Y a-t-il seulement déjà pensé ? Pour l'heure, il se concentre sur ses performances avec Toulouse avant de rejoindre l'équipe de France de rugby à 7 avec qui il espère jouer les JO de Paris 2024 et remporter une médaille.

Il y aura ensuite la Coupe du monde 2027 puis on peut imaginer qu'il commencera à penser à l'après-rugby. Mais il sera encore loin d'être assez âgé et expérimenté pour prendre la tête des Bleus. "Je ne pense pas qu’il succèdera à Galthié, il y en aura eu un autre entre-temps. Mais il finira sélectionneur de l’équipe de France. Vous verrez, ça sera le patron du rugby français. C’est le boss."