RUGBY. Erasmus écarte cinq légendes, la compo choc des Boks pour défier les All Blacks

La défaite à l’Eden Park a laissé des traces. Pour la revanche contre la Nouvelle-Zélande, Rassie Erasmus a pris une décision radicale : sortir plusieurs cadres historiques du XV de départ.

La claque reçue à Auckland (24-17) a fait réagir le staff des Springboks. À l’heure de préparer le deuxième acte du Rugby Championship contre la Nouvelle-Zélande, samedi à Wellington, Rassie Erasmus a choisi de revoir sa copie de fond en comble. Et pas qu’un peu.

Un grand ménage dans la compo

Rassie Erasmus has made a number of tweaks to the #Springboks team for Saturday's second clash against the All Blacks in New Zealand 🫡#ForeverGreenForeverGold — Springboks (@Springboks) September 8, 2025

Cinq cadres mythiques, présents lors des sacres mondiaux de 2019 et 2023, sortent du groupe. Eben Etzebeth, Damian De Allende, Handré Pollard, Jesse Kriel et Willie Le Roux, soit 495 sélections cumulées, regarderont ce match depuis les tribunes. Marco van Staden et Grant Williams, eux aussi titulaires en Nouvelle-Zélande, sont également écartés. Rarement l’Afrique du Sud avait présenté un visage aussi rajeuni pour un tel rendez-vous.

Cette révolution touche en priorité la ligne arrière. Canan Moodie, habituellement à l’aile, glisse au centre aux côtés de Damian Willemse. Le poste d’arrière sera occupé par Aphelele Fassi, alors que le jeune Ethan Hooker, 22 ans, honorera sa première titularisation à l’aile gauche. Seul Cheslin Kolbe conserve son poste et apportera l’expérience nécessaire dans un triangle arrière largement remodelé.

Une association unique

La charnière est également inédite. Aux commandes, le demi d’ouverture Sacha Feinberg-Mngomezulu et le demi de mêlée Cobus Reinach tenteront d’apporter du dynamisme et plus de liant dans le jeu courant, là où Pollard et Williams n’avaient pas vraiment convaincu à Auckland. Erasmus assume ce choix : « Nous voulons voir ce que certains peuvent faire face à la meilleure équipe du monde. Tous les joueurs savent que nous croyons en eux. »

Le pack reste plus classique. Ox Nche, Malcolm Marx et Thomas du Toit forment la première ligne. En deuxième ligne, Lood de Jager est associé à Ruan Nortje, tandis que Jasper Wiese retrouve une place de titulaire au poste de numéro 8, entouré de Pieter-Steph du Toit et du capitaine Siya Kolisi. Sur le banc, RG Snyman, Andre Esterhuizen et Manie Libbok apporteront des solutions au staff.

Le pari est de casser la routine, tester la profondeur de l’effectif et préparer l’avenir en vue de la Coupe du monde 2027. Mais ce choix comporte un risque énorme : affronter les All Blacks avec autant de novices reste une entreprise périlleuse.

À Wellington, l’Afrique du Sud jouera gros. Il s’agira d’un test grandeur nature pour savoir si la relève est prête à prendre le flambeau.