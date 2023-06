RUGBY. Emmanuel Meafou absent plusieurs semaines, quid de sa participation à la Coupe du Monde ?

Récent champion de France avec Toulouse, Emmanuel Meafou va devoir être écarté des terrains pendant plusieurs semaines. Un coup dur pour lui, à moins de 3 mois de la Coupe du Monde.

C'est certainement l'un des feuilletons de cette fin de saison. Le géant Many Meafou pourra-t-il disputer la Coupe du Monde avec le XV de France ? Surveillé de près par le staff tricolore, celui qui attend toujours une dérogation de la part de World Rugby pour l'autoriser à disputer le Mondial va devoir faire face à un nouvel obstacle, s'il veut porter le maillot frappé du coq en septembre prochain. En effet, selon le journal l'Équipe, Meafou souffre d'une déchirure de l'aponévrose plantaire, une blessure qui devrait l'éloigner des terrains pendant 8 semaines. Un énorme coup dur pour le joueur de 24 ans, qui fera son retour seulement 3 semaines avant le début de la compétition. D'autant que selon les dires d'Emmanuel Macron lors de la présentation des joueurs en finale de Top 14, le côté administratif de la chose semblait être en bonne voie : ''Normalement, on a fait ce qu'il fallait''.

Excellent sous le maillot rouge et noir cette saison (25 titularisations, 12 essais), Emmanuel Meafou a dû céder sa place à l'heure de jeu face au Stade Rochelais. Une sortie qui a fait du mal au Stade Toulousain, et notamment en mêlée fermée. C'est dire donc l'importance de ce dernier au sein du collectif du champion de France. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si Fabien Galthié et son staff souhaitent absolument le voir participer à la Coupe du Monde. Son profil surpuissant pourrait s'avérer décisif, notamment en fin de rencontre, que ce soit dans les phases de combat ou bien proche des lignes adverses. Mais voilà, plus le temps passe, et plus l'hypothèse de voir le Néo-Zélandais d'origine porter la tunique bleue en septembre prochain semble s'éloigner...

Top 14. Analyse. La défense sur maul, le pari gagnant du Stade Toulousain Même destin que Jelonch ?

S'il ne fait aucun doute que Meafou ne fera pas partie de la liste des 42 joueurs (qui doit sortir ce mercredi) qui débuteront la préparation à la Coupe du Monde, rien n'est néanmoins perdu pour le colosse toulousain. En effet, et comme l'a annoncé Fabien Galthié à la mi-mai, ''Il peut y avoir des blessures, des forfaits, des joueurs rappelés... Jusqu'au dernier match, j'invite l'élite du rugby français à rester prête à monter dans le bus de l'équipe de France''. Un message qui faisait certainement écho à la situation d'Anthony Jelonch, blessé de longue date, et qui devrait être remis sur pied aux alentours de la mi-août. Cela ne vous rappelle rien ?

Vous l'aurez compris, Meafou et Jelonch pourraient vivre plus ou moins la même situation dans les prochaines semaines. Une véritable course contre-la-montre, que l'ancien Castrais a déjà débuté depuis cet hiver. Reste à voir désormais si ces derniers arrivent dans les temps, et surtout si le staff des Bleus est satisfait de leur état physique. Auquel cas, il serait étonnant de ne pas voir les deux Toulousains faire partie de l'aventure, eux qui ont largement les qualités pour se faire une place dans la liste définitive de 33 joueurs, qui sera officialisée le 21 août...

RUGBY. XV de France. Voici notre liste des 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde !