FRANCE RUGBY. Le guerrier Anthony Jelonch l’affirme : il sera ''prêt le 15 août''

Déterminé, le flanker du XV de France entend bien disputer le Mondial 2023. À condition d’être à 100%.

Anthony Jelonch est un homme de défi. En plus d’être un fantastique compétiteur et guerrier sur le terrain, on le compris tout de suite en observant les déclarations faites à son sujet à l’issue de sa grave blessure face à l’Ecosse, fin février. Déterminé, optimiste et sérieux, il vise un retour pour le 15 août. Le flanker toulousain a donc en tête de postuler pour la Coupe du monde sous les couleurs des Bleus, elle qui débutera le 8 septembre face aux All Blacks. Et ce malgré l’improbabilité de la chose.