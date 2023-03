15 de France. Et sinon, la vie sans Jelonch, c'est comment ?

Le verdict est tombé, et Anthony Jelonch s'est désormais fait opérer des ligaments croisés antérieurs du genou gauche. Son absence est un immense vide, mais comment les Bleus vont-ils y faire face ?

Un manque d'agressivité dans le jeu ?

Parmi les guerriers présents en équipe de France, Anthony Jelonch était le fer de lance ! Habituellement dans le Top 3 des meilleurs plaqueurs des Bleus lors de chacune de ses sorties, le joueur du Stade Toulousain va cruellement manquer dans ce secteur. En effet, son activité défensive depuis le début du Tournoi des 6 Nations était tout simplement remarquable, et son engagement total, à la limite du raisonnable parfois, est rare pour un joueur de ce calibre. Pour pallier cette longue absence, l'encadrement des Bleus pourra compter sur un autre Toulousain, un autre guerrier, au profil pas si lointain de Jelonch, François Cros. Ce dernier était un des hommes forts de Fabien Galthié au début de son mandat, et malgré quelques blessures, qui l'ont longuement éloigné des terrains, il devrait retrouver sa place de titulaire face aux Anglais ce week-end. Puis, le 15 de France pourra également compter sur la combativité du robuste Willemse, qui sera accompagné de l'infatigable Flament, auteur d'une première partie de compétition de très haut niveau. En troisième ligne, l'absence de Jelonch permettra peut-être à Alldritt d'être plus à son avantage que lors de ses précédentes rencontres, bien que le Rochelais soit le premier à mettre de l'avancée dans l'équipe de France.

Galthié va troquer son 6:2 pour un 5:3 ?

Et si Fabien Galthié allait enfin abandonner son 6:2, pour repasser à un banc de touche plus conventionnel, avec 5 avants et 3 trois quarts. Lorsque l'on y réfléchit, il y a au final peu de chances, car pour contrer les avants anglais, réputés pour leur densité physique, les Bleus auront besoin de sang frais, et tôt dans le match. Pour cela, le Lyonnais Dylan Cretin était pressenti pour intégrer le banc de touche des Bleus, mais ce dernier s'est blessé et a été remplacé par Alexandre Roumat, lui-même forfait au final. C'est alors Boudehent qui intègre le groupe France. Néanmoins, la blessure de Jelonch pourrait faire le bonheur de Yoan Tanga, très performant avec son club et qui a la possibilité d'évoluer en troisième ligne aile et centre. De plus, à ses côtés, Sekou Macalou sera également présent sur le banc des remplaçants, et pourrait assurer une entrée en jeu en troisième ligne ou bien à l'aile des Bleus. Toutefois, le retour de Danty pourrait pousser Moefana vers la sortie, et si le Bordelais n'est pas hors groupe, sa polyvalence à l'aile et au centre lui permettra peut-être d'être sur le banc. Quoi qu'il en soit, la blessure de Jelonch modifie grandement les plans des Bleus, qui ont perdu un de leurs leaders au pire des moments.

