RUGBY. XV de France. Voici notre liste des 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde !

Le Top 14 terminé, et après une longue saison, pas le temps pour nos internationaux de vraiment se reposer ! Amusons-nous à jouer au sélectionneur, avec la liste des 42 joueurs retenus pour le mondial.

Première ligne

Pour nous, l'annonce de la première ligne sera marquée par le retour de Pierre Bourgarit, aux dépens de Teddy Baubigny ou de Gaëtan Barlot. Évidemment, Mohamed Haouas ne figurera pas sur cette liste, et sera ainsi remplacé par Demba Bamba. À noter les retours de Peato Mauvaka et Dorian Aldegheri parmi la liste des 42 joueurs.

Piliers :

Talonneurs :

Pierre Bourgarit (La Rochelle, 25 ans, 7 sél.)

Peato Mauvaka (Toulouse, 26 ans, 20 sél.)

Julien Marchand (Toulouse, 28 ans, 29 sél.)

Des surprises en deuxième et troisième ligne

Pour la seconde ligne, quelques invités inattendus font partie de cette liste, à l'image de Cameron Woki, qui a joué troisième ligne avec le Racing 92 cette année. De plus, le colosse de Toulouse, Emmanuel Meafou, est également sélectionné en vue de la Coupe du monde, mais reste une interrogation. Sinon, les tauliers tels que Paul Willemse ou Romain Taofifenua sont bien présents, aux côtés de Thibaud Flament et Thomas Lavault. En troisième ligne, Anthony Jelonch est remplacé poste pour poste par Ibrahim Diallo, et Paul Boudehent fait son apparition dans cette liste, après une saison XXL. Alexandre Becognée sera aussi de la partie, tout comme Sekou Macalou ou François Cros. En troisième ligne centre, nous pensons que Grégory Alldritt sera le seul pur numéro 8.

Deuxièmes lignes :

Thibaud Flament (Toulouse, 26 ans, 15 sél.)

Thomas Lavault (La Rochelle, 24 ans, 2 sél.)

Emmanuel Meafou (Toulouse, 24 ans, 0 sél.)

Romain Taofifenua (Lyon, 32 ans, 42 sél.)

Paul Willemse (30 ans, 28 sél.)

Cameron Woki (Racing 92, 24 ans, 20 sél.)

Troisièmes lignes :

Grégory Alldritt (La Rochelle, 25 ans, 39 sél.)

Alexandre Bécognée (Montpellier, 26 ans, 1 sél.)

Paul Boudehent (La Rochelle, 23 ans, 0 sel.)

Dylan Cretin (Lyon, 26 ans, 20 sél.)

François Cros (Toulouse, 29 ans, 20 sél.)

Ibrahim Diallo (Racing 92, 25 ans, 2 sél.)

Sékou Macalou (Stade français, 28 ans, 15 sél.)

Charles Ollivon (Toulon, 30 ans, 33 sél.)

Une charnière ultra-compétitive

Comme à son habitude depuis maintenant plusieurs années, la charnière de l'équipe de France est extrêmement compétitive, avec des bons joueurs dans chaque club de Top 14. Pour cette compétition, nous pensons que Galthié va privilégier l'expérience en équipe de France, et surtout la continuité ! Pour cela, pas de Baptiste Serin dans les parages, mais Couilloud et Lucu pour suppléer Dupont. En 10, sans surprise, les finalistes Hastoy et Ntamack seront rejoints par Matthieu Jalibert.

Demis de mêlée :

Demis d'ouverture :

Antoine Hastoy (La Rochelle, 26 ans, sél.)

Matthieu Jalibert (UBB, 24 ans, 23 sél.)

Romain Ntamack (Toulouse, 24 ans, 36 sél.)

De la jeunesse aux ailes et au centre

Ce sont certainement les deux coups de poker de Galthié dans cette liste des 42 joueurs pour la Coupe du monde en France. Louis Bielle-Barey et Emilien Gailleton sont donc attendus, aux côtés de "papa" de ce groupe, à l'image de Gaël Fickou ou encore Damian Penaud. Jonathan Danty sera également présent, comme Ethan Dumortier ou encore Yoram Moefana. Très apprécié du staff des Bleus, Pierre-Louis Barassi sera aussi de la partie, tout comme son coéquipier Matthis Lebel.

Ailiers :

Louis Bielle-Biarrey (UBB, 20 ans, 0 sél.)

Ethan Dumortier (Lyon, 22 ans, 5 sél.)

Damian Penaud (Clermont, 26 ans, 42 sél.)

Matthis Lebel (Toulouse, 23 ans, 5 sél.)

Gabin Villière (Toulon, 27 ans, 12 sél.)

Centres :

Pierre-Louis Barassi (Toulouse, 25 ans, 3 sél.)

Jonathan Danty (La Rochelle, 30 ans, 20 sél.)

Gaël Fickou (Racing 92, 29 ans, 78 sél.)

Emilien Gailleton (Pau, 19 ans, 0 sél.)

Yoram Moefana (UBB, 22 ans, 16 sél.)

Brice Dulin, le revenant

Parmi les trois arrières convoqués à Marcoussis, nous pensons réellement que Brice Dulin sera récompensée de cette saison hors du commun. Le Rochelais pourrait alors retrouver l'équipe de France, au détriment Anthony Bouthier et Romain Buros, blessé. À ses côtés, Thomas Ramos et Melvyn Jaminet seront présents.

Arrières :

Brice Dulin (La Rochelle, 33 ans, 36 sél.)

Melvyn Jaminet (Toulouse, 23 ans, 12 sél.)

Thomas Ramos (Toulouse, 27 ans, 25 sél.)

