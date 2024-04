RUGBY : Dupont en forme olympique avec Toulouse, France 7 prête à le réquisitionner ?

Depuis son retour à Toulouse, Antoine Dupont affiche un niveau phénoménal. Un momentum dont l'équipe de France de rugby à VII compte profiter ?

Il est le meilleur joueur de rugby français de sa génération. Mais plus qu’à d’autres moments de sa carrière, Antoine Dupont semble particulièrement à l’aise sur le rectangle vert. Tout du moins, le début de son pic de forme semble correspondre à son départ aux côtés de l'équipe de France de rugby à VII, pour disputer les épreuves du SVNS de Vancouver et Los Angeles durant l’hiver.

Alors que le Stade Toulousain se prépare à accueillir les Harlequins en demi-finale de la Champions Cup, d’autres échéances pourraient arriver. En effet, selon des propos rapportés par Rugbyrama, Didier Lacroix a indiqué que son prodige du ballon ovale pourrait de nouveau s’absenter. En cause, l’étape du SVNS à Madrid qui s’annonce du 31 mai au 2 juin prochain :

Pour l'instant, la montée en puissance d'Antoine au sein de l'équipe de France à VII est plutôt réussie. Il se donne les moyens. Il a commencé à être plutôt remplaçant, puis il est monté en puissance à Vancouver, il continue. Il appartient à Ugo Mola et au sélectionneur de l'équipe de France à VII de s'entendre. Je sais que Madrid faisait partie des étapes auxquelles il pouvait participer.”

Si rien ne semble encore être confirmé, Antoine Dupont pourrait donc rater l'avant-dernière journée de la saison régulière de Top 14. Cette semaine-là, le Stade Toulousain reçoit le Stade Rochelais au Stadium pour offrir un avant-goût de phase finale au public toulousain.

À Toulouse, Dupont est roi

Après sa première escapade en rugby à sept, Antoine Dupont est revenu à Toulouse à la mi-mars. Avant le retour de Romain Ntamack et suite au forfait de Thomas Ramos, il a été aligné en tant qu’ouvreur à deux reprises. Tout d’abord, il est rentré dès la 3ᵉ minute de jeu contre l’UBB en tant que demi d'ouverture, où il a brillé. Ensuite, il a de nouveau été aligné à ce poste contre la Section Paloise.

Malgré quelques déchets dans l’animation offensive, Antoine Dupont a surpris les observateurs à ce poste. Aligné à seulement 8 reprises en tant qu’ouvreur titulaire dans sa carrière, il n’a pourtant pas été frileux et n'a pas hésité à envoyer énormément de jeu. L’habituel demi de mêlée a distribué à foison et a porté le ballon pour briser quelques reins adverses.

En Champions Cup, l’ancien Castrais est revenu à son poste de prédilection et a été tout aussi bon, en particulier face à Exeter. Rentré en cours de jeu contre le Racing 92 ce week-end, il a complètement changé la dynamique de la rencontre, jusqu’alors disputée entre les deux camps.

Sur le dernier mois, Antoine Dupont a fait beaucoup de différences grâce à ses qualités individuelles. De plus, il a aussi servi avec justesse ses coéquipiers, se permettant régulièrement d’outrepasser les prérogatives de son poste. Pour L’Équipe, le capitaine du XV de France expliquait ce que ce passage au rugby à sept lui avait apporté, une expertise qui s’est aussitôt vérifiée en match :

L'entraînement, avec les efforts effectués, les accélérations, les changements de rythme, d'appuis, les courses longues, tout ça m'a sûrement servi pour retrouver le jeu de duel que j'avais un peu délaissé ces derniers temps. Ça m'a fait du bien sur cet aspect physique-là. Après, sur les notions d'espace, de distance, de duels, de lecture du jeu, c'est très différent. Ça fait toujours du bien de se nourrir d'une autre expérience. Sur les phases de combat, de ruck, je me suis amélioré aussi, car j'en avais beaucoup plus à jouer qu'au rugby à XV. Enfin, mentalement, découvrir autre chose permet d'avoir beaucoup plus de fraîcheur et d'enthousiasme."

