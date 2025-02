RUGBY. Des nouveaux blessés, voici 2 renforts pour le XV de France

Après les forfaits de Gabin Villière (RC Toulon) et Louis Le Brun (Castres Olympique), le XV de France fait appel à deux nouveaux joueurs.

Les blessures n’épargnent pas le XV de France. Ce dimanche 16 février, Marcoussis a confirmé les forfaits de deux joueurs de la liste de Fabien Galthié. Ainsi, Gabin Villière (RC Toulon) et Louis Le Brun (Castres Olympique) rentrent dans le sud pour récupérer. Ils laissent l’opportunité à deux autres joueurs de rejoindre le groupe tricolore.

Ainsi, Fabien Galthié et son staff ont décidé de miser sur Gaël Dréan (RC Toulon) et Léo Berdeu (LOU Rugby) pour compenser les deux absences citées précédemment. Le premiere remplace son coéquipier de club et le second vient prendre la place du Tarnais, blessé.

Par ailleurs, aucun de ces deux joueurs n’a encore obtenu une sélection reconnue par la FFR. Néanmoins, Léo Berdeu avait disputé le test-match contre l’Uruguay à l’été 2024. Ce dernier est comptabilisé comme un match officiel par World Rugby, mais pas par l’institution française.

Une carte à jouer avec le XV de France

Pour le reste du Tournoi des 6 Nations, il y a vraisemblablement peu de chance que les nouveaux appelés obtiennent une sélection. Pour cause, ils jouent à des postes très concurrentiels au sein du XV de France. De plus, Fabien Galthié n’est pas un habitué des turnovers en compétition officielle.

Cependant, bien performer lors de ses entraînements hivernaux à Marcoussis peut aider à se faire apprécier du staff du XV de France. Une aubaine pour les joueurs qui seront disponibles cet été, pour aller défier la Nouvelle-Zélande en Océanie, lors d’une tournée dont les finalistes du Top 14 seront exemptés.

Une fin de 6 Nations sous tension

Pour la semaine à venir, Gaël Dréan et Léo Berdeu participeront aux entraînements pour préparer le match contre l’Italie, à Rome. Ce dernier aura lieu dans l’après-midi du dimanche 23 février et comptera pour le troisième journée du Tournoi des 6 Nations.

Ensuite, les Bleus se déplaceront du côté de l’Irlande. Le 8 mars prochain, ils feront face à Sam Prendergast et ses coéquipiers au cœur d’un Aviva stadium qui s’annonce volcanique. Enfin, le XV de France conclura son Tournoi des 6 Nations par la réception de l’Écosse, le 15 mars prochain au Stade de France.

