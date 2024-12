RUGBY. Depuis 42 matchs, le Stade Toulousain entretient cette stat’ improbable !

Cela fait plus d’un an que le Stade Toulousain n’a pas terminé le moindre match sans rentrer au moins à une reprise dans l’en-but adverse.

Imaginez-vous, un soir d’hiver, à regarder votre équipe préférée jouer dans le froid, y consacrer votre après-midi pour regarder un match où seuls les buteurs marquent quelques maigres points. Ce scénario, les supporters l’ont sûrement déjà vécu, les joueurs aussi. Un match sans essai et sans envolée, ce n’est pas ce que le Stade Toulousain a l’habitude de faire.

Racing/Stade Toulousain, un ''Match de niveau fédéral dans un champs de patates filmé à l’iPhone'', les supporters inflexibles

La machine à essais du Stade Toulousain

En effet, le Stade Toulousain a marqué au moins un essai sur chacun de ses 42 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Cette statistique impressionnante, mise en lumière par nos confrères de Canal +, montre les qualités offensives des hommes d’Ugo Mola.

La dernière fois que Toulouse est rentré au vestiaire sans sauver l’honneur, c’était lors d’un déplacement à Pau. Le 5 novembre 2023, le Stade Toulousain est reparti du Hameau défait (13-9) après un match fermé, pour la 5ᵉ journée de Top 14 et premier match post-RWC 2023, sans marquer le moindre essai.

Après avoir mangé son pain noir, le ''croqueur'' Castro-Ferreira prêt à (re)prendre son envol à Toulouse

Ainsi, cela fait plus d’un an désormais que les Rouge et Noir n’ont pas définitivement quitté la pelouse sans avoir inscrit un seul essai. Sur ce même laps de temps, le Stade Toulousain a inscrit pas moins de 178 essais, que ce soit en Champions Cup ou en Top 14.

Depuis la fin de la dernière Coupe du monde, le Stade Toulousain et ses nombreux internationaux affolent donc les compteurs. Les joueurs inscrivent en moyenne pas moins de 4,2 essais par match. Un ratio entretenu par quelques performances marquantes, comme l’impressionnante victoire à 9 essais en quart de finale de Champions Cup, contre Exeter, la saison dernière.

TOP 14. ''Guitoune 2.0'', ''mafia stadiste'', Teddy Thomas au Stade Toulousain, les supporters entre enthousiasme et scepticisme

L'UBB dauphin de Toulouse

Redoutable offensivement, Toulouse n'est pourtant pas l’équipe la plus incisive de ce début de championnat. En effet, après 11 journées de Top 14, c’est l’Union Bordeaux-Bègles qui est l’équipe ayant le plus souvent déroulé, avec 47 essais inscrits.

Dauphin du Stade Toulousain niveau réalisme, l’UBB se situe juste après les Haut-Garonnais dans ce classement des équipes françaises les plus prolifiques depuis la fin du dernier mondial. Avec 155 essais inscrits sur cette période, elle accuse néanmoins 22 essais en moins.

TOP 14. Moins d'argent dans les caisses du Stade Toulousain suite à une décision forte de la mairie