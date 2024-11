Racing/Stade Toulousain, un ''Match de niveau fédéral dans un champs de patates filmé à l’iPhone'', les supporters inflexibles

Entre fautes de jeu, réalisations critiquées et coups de génie, Racing 92 - Toulouse a divisé Twitter. Découvrez comment les supporters ont vécu et commenté ce choc du Top 14.

Ce samedi, le Racing 92 recevait le Stade Toulousain à Créteil. Un match en ouverture de la 11e journée de Top 14 qui a largement été commenté par les supporters.

Il est pas mal le stade d'échauffement à Nanterre #R92ST — L'autre Con (@DelasalleSamuel) November 30, 2024

Graou qui commence déjà à vouloir jouer vite une pénalité, l’après midi va être longue #R92ST November 30, 2024

Chocobares il commence bien son match #R92ST — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) November 30, 2024

Ramos il se repose jamais en fait #R92ST November 30, 2024

Belle ambiance à Créteil pour #R92ST avec les chants qui descendent des tribunes : "Allez ! Racing ! Ton supporter est là !" — Thomas Corbet (@thomascorbet_ar) November 30, 2024

@CanalplusRugby vous avez réduit le budget caméra

C est filmé avec un nokia 7650 ??

C est quoi cette réalisation Version YouTube. #R92ST — phil-conducteur 🚊 (@phil_conduc) November 30, 2024

Arrachage illégal sur Ramos à 5m de la ligne pas signalé. Dommage #R92ST — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 30, 2024

Le Racing 92 enchaîne les fautes face à des Toulousains dominateurs.

10 min de jeu à nouveau risible pour le R92...



Fickou tue proprement une action d'essai et c'est le seul à savoir ce qu'il fait (même pas un trigger pour ses haters)



Le ST devrait déjà avoir 10 points d'avance après...



C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses#R92ST — Cyp (@SprinterEmerite) November 30, 2024

#r92st va falloir sortir les cartons contre r92 , c'est faute sur faute — I had a dream 🔴⚫ (@albe6565) November 30, 2024

Entame maîtrisée sur un terrain pas facile à jouer. Le Racing est dominé devant , et ça fait 6-0 dans ce premier quart d’heure. #R92ST — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 30, 2024

Les joueurs arrivent même pas à accélérer, ce stade est une cata. Dommage vu le niveau de tous les joueurs qu’il y’a sur le terrain #R92ST — Vince_Souc (@VinceSouc31) November 30, 2024

#R92ST par contre notre triangle est pas très bien placé derrière pour l’instant — blyat priviet (@BlyatPriviet) November 30, 2024

Tentative de drop de Ntamack. N'est pas Lopez qui veut.

Oh un drop !!! Bon loupé mais pô grave, une tentative quand même !! #R92ST — 🇫🇷⚜️Romain Cro 🟥⬛️ 6x⭐️ (@romain_cro) November 30, 2024

MAIS POURQUOI LE DROP ROMAIN ?? ILS SONT TROP GUEZ EN FACE FOUTEZ LEUR 10 ESSAIS MERDE #R92ST — DrogonKhal 🔴⚫🟣 (@Dr0g0nKh4l) November 30, 2024

Une équipe belle et inspirante, tu l'envoies jouer le racing et elle devient moche et chiante

L'effet francilien #R92ST — L'autre Con (@DelasalleSamuel) November 30, 2024

En tout cas on voit bien les leaders en ce début de match, on sent que les discussions de la semaine ont porté leurs fruits #R92ST — Quibe 🇫🇷 (@quibelog) November 30, 2024

#R92ST le racing c’est bien 10 fautes en 22min c’est même pas carton 😂 — blyat priviet (@BlyatPriviet) November 30, 2024

On se fait quand même pas mal chier sur ce match #R92ST — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) November 30, 2024

#R92ST putain mais on manque d’alternance … ils vont fort, il faut jouer par dessus ou derrière eux.. — blyat priviet (@BlyatPriviet) November 30, 2024

C’etait chaud! Mais sacré défense de Lebel ( bien que le plaquage reste limite ) pour empêcher Habosi de marquer #R92ST — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 30, 2024

Carton jaune contre le Racing 92 et essai pour Willis.

#R92ST on va être la seule équipe de l’année qui ont nous faire sanctionner par écran sur maul 😂 — blyat priviet (@BlyatPriviet) November 30, 2024

#R92ST on est mené de 11 points et on sort le ballon en touche.... J'ai honte pour mon club, quelle motivation de mauviette 🤮🤬🤬🤬 @racing92 @CanalplusRugby — Le p'tit breton à Paris (@LioHbzh) November 30, 2024

Franchement quelle belle publicité pour le top14 #R92ST — Joshua 💵🏦🏧💶 (@ouk_rouk) November 30, 2024

Essai du Racing 92 dès la reprise.

Match de niveau fédéral dans un champs de patates filmé à l’iPhone #R92ST — adillen (@Adillen125) November 30, 2024

Heureusement que le Racing a ses Fidjiens pour faire des mètres difficiles… sans ça, c’est le néant total #R92ST — Thomas Corbet (@thomascorbet_ar) November 30, 2024

Tu peux pas autant dominer pendant 40 minutes et marquer que 11 points quand tu es à l'extérieur. Forcément au retour des vestiaires tu le paies cash. #RACTOU #R92ST #Top14 — RAMOS THE LORD 👑❤️🖤🏉6⭐️23🛡 (@Tho3113) November 30, 2024

Quel que soit le résultat un match à oublier…

J’ai de la peine pour les commentateurs de C+ qui essayent se s’enthousiasmer #R92ST — Bigwab (@Bigwab1) November 30, 2024

#R92ST ptdr devant leur ligne soit disant ils sont pas hors jeu mais là oui ?



Ptdr 12 fautes contre 3 et même tarif, le virement est bien passé — blyat priviet (@BlyatPriviet) November 30, 2024

Nouvel essai du Racing par Joseph.

Désolé mais dès que la charniere c’est pas Dupont/Mallia cette saison.. #R92ST — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 30, 2024

Ptdr, ils font que de la merde dans la première mi temps et la en 4 min deux essais 🤦🏼‍♀️ #R92ST — Alex (@alexgth1997) November 30, 2024

Ramos qui en passe pas une aujourdhui en plus #R92ST — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 30, 2024

8 pts laisser au pied, on est nul, ça va être compliqué #R92ST — XV de f🔴⚫ (@stadidista) November 30, 2024

Notre niveau de jeu ça fais peur #R92ST — XV de f🔴⚫ (@stadidista) November 30, 2024

Jamais il fallait faire jouer ramos pour ce match il aurait dû être au repos là il nous flingue le match et on va perdre contre cette équipe de pompe ... #R92ST — Florent (@Fl0_Vincent) November 30, 2024

#R92ST @racing92 Jordan Joseph qui montre a son équipe comment on se bat pour son maillot 💪 bravo — Le p'tit breton à Paris (@LioHbzh) November 30, 2024

Je me réveille

Je vois le score

Je me rendors #R92ST — L'autre Con (@DelasalleSamuel) November 30, 2024

#R92ST quel match... Maladroits .. brouillon.. retard dans les regroupements... Bref ..🥺🫣🥺🤐 — PatLfc (@Lfc66Pat) November 30, 2024

Ramos qui se demande comment il fait pour rater l’immanquable et passer celle la après 😂😂#R92ST — Fanas 🇫🇷 (@Fanas83) November 30, 2024

#R92ST on râle...10 m comme en régionale !! — PatLfc (@Lfc66Pat) November 30, 2024

même pas tres bon , imbattable ce ST... #R92ST — Champion Christophe 🇨🇵🏉🔴⚫ (@ChrCHAMPION) November 30, 2024

Putain c’était tellement chaud la #R92ST — Alex (@alexgth1997) November 30, 2024

La vache, quelle victoire à la degueu 🥵#R92ST — Znoop Dobi DoB (@Dobignoux) November 30, 2024

Très bon coup malgré le contenu, on va dire que le job est fait ….♥️🖤 #R92ST — XV de f🔴⚫ (@stadidista) November 30, 2024

Victoire du Stade Toulousain qui a fait ce qu'il fallait en fin de match pour gagner.

#R92ST top Willis marchand et une grande partie du pack

Flop graou/ntk!!! Quel lenteur!! Ramos 8 pts manqués au pied invisible

Aldegheri trop pénalisé — Rico le chevronné 🤣 (@toulousaindu93) November 30, 2024