TOP 14. ''Guitoune 2.0'', ''mafia stadiste'', Teddy Thomas au Stade Toulousain, les supporters entre enthousiasme et scepticisme

Teddy Thomas rejoint le Stade Toulousain et fait déjà débat ! Les supporters oscillent entre enthousiasme et scepticisme face à cette recrue.

L'annonce ce jeudi du transfert l'été prochain de Teddy Thomas au Stade Toulousain ne passe pas inaperçue chez les supporters. Certains attendaient depuis longtemps de voir l'ancien Tricolore évoluait avec les Rouge et Noir. D'autres s'interrogent sur cette décision.

Teddy Thomas au ST : flop ou masterclass … j’attends de voir — mattis (@matt__mull) November 28, 2024

En vue cette saison avec le Stade Rochelais, l'ailier a fait un choix fort pour sa carrière. "Et pourquoi pas, un joueur qui couvre plusieurs postes arrière et qui est en train de faire sa meilleure saison du côté de la Rochelle. Il apportera toute son expérience lors des doublons", commente ainsi un fan d'ovalie sur le réseau social X.

"Ils vont enfin le transformer en machine", "Il pourra prendre des cours de plaquage avec Jack Willis", Je lui souhaite de connaître la réussite chez nous et j'espère qu'il pourra s'épanouir et prendre du plaisir. Hâte de le voir sous nos couleurs", peut-on lire sous l'annonce de ce transfert.

Teddy Thomas l'année pro c'est minimum 15 essais + retour dans les 42 en EDF https://t.co/c5mODruPV7 — Andoni (@Andoni951) November 28, 2024

Si certains supporters estiment que l'ancien joueur de Biarritz va se régaler à Toulouse, les avis divergent. "Je suppose que c'est en prévision de compenser un voire des départs à venir dans la ligne de 3/4 du stade. Très bon attaquant certes mais piètre défenseur. Pas très convaincu pour le moment, mais à voir ?", confie l'un deux.

Teddy Thomas à Toulouse, c’est quand qu’on arrête cette mafia stadiste ?? Ils nous plombent le championnat on dirait Pogi j’en ai marre — rafa (@mrlrvst) November 28, 2024

" Je ne vois pas l'intérêt.. On voit des jeunes arriver qui sont pas mauvais, le stade est déjà bien équipé derrière…", ajoute un autre via Facebook. Un questionnement que partage un autre observateur du championnat : " Je ne comprends pas bien l'intérêt pour le Stade... Pour remplacer Bitunyata? Parce qu'en second centre, comme aux ailes, il y a pas mal de beau monde déjà…"

Un fan de Toulouse semble avoir un début de réponse : "Wow je pensais clairement qu'il allait prolonger, c'est un bon joueur de rotation, avec la monter de PLB et Costes en EDF, la fatigue de Pita, l'absence des Argentins, de l'Ecossais et de l'Italien c'est un bon ailiers-arrière qui nous servira en doublon." Thomas, finisseur de luxe ? "Malin. Ça va faire une Guitoune, dans le turnover au centre/ailier pendant 2-3 ans."

Départ de Teddy Thomas, l'effectif régresse... — Hugo 🇫🇷 ⭐⭐🦁 (@HugoOL69) November 28, 2024

Du côté des supporters du Stade Rochelais, la nouvelle ne passe pas vraiment : "Donc là, on se fait juste dépouiller par Toulouse donc ? On est plus une équipe réserve qu'un rival maintenant mdr". Pour rappel, le pilier du XV de France et du Stade Rochelais Georges-Henri Colombe a lui aussi choisi de rejoindre Toulouse. "Je comprends aussi qu'il n'a pas qu'un temps jeu suffisant a la Rochelle et que ROG ne lui parfait assez confiance c'est logique et rationnel pour lui mais surprenant de la part de Toulouse", estime un autre fan.

Si tout le monde ne comprend pas le choix du joueur et du club, ce transfert ne laisse personne indifférent. Il sera intéressant de voir si Teddy Thomas a suffisamment de temps de jeu sous les couleurs du Stade Toulousain. Et s'il parvient à briller comme certains supporters l'espèrent. Une chose est sûre, son premier match avec les Rouge et noir sera scruté avec attention.