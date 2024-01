RUGBY. COMPOSITION. Dupont et Willis, Toulouse tente l’exploit au Racing 92 en Top 14

Handicapés par l’absence des internationaux et les blessés, le Stade Toulousain a aligné quelques cadres sur sa composition face au Racing 92 en Top 14.

Ce dimanche 28 janvier (21h05), le Stade Toulousain se déplace dans les Hauts-de-Seine pour un match très particulier. Face au Racing 92, les hommes d’Ugo Mola vont essayer de réaliser une performance en Ile-de-France. Les Racingmen, eux, souhaitent confirmer leur première place au classement.

Toulouse, une composition hétérogène

Si le Stade Toulousain n’a pas à rougir face à l’effectif du Racing 92 en temps normal, ce sont bien les nombreuses absences chez les Haut-garonnais qui transformerait cette victoire en exploit. Avec 17 absents dans leurs rangs et un seul pilier gauche de métier sur la feuille de match, les Toulousains ne portent clairement pas le statut de favori.

Dans un premier temps, ce match pourrait décider de leur présence (ou non) au sein du Top 6 au lancement du Tournoi des 6 Nations. Ensuite, cette rencontre permet d’avoir un avant-goût du huitième de finale de Champions Cup, attendu par les deux formations.

Néanmoins, les supporters toulousains pourront toujours se réconforter en se disant qu’ils possèdent toujours quelques gros calibres : Antoine Dupont, Jack Willis, Blair Kinghorn, Ange Capuozzo, Richie Arnold, etc.

Stade Toulousain 1 Neti 2 Cramont 3 Laulala 4 Arnold 5 Faasalele 6 Willis 8 Roumat 7 Placines 9 Dupont 10 Mallia 11 Capuozzo 12 Ahki 13 Guitoune 14 Retière 15 Kinghorn 16 Boubila 17 Mallez 18 Brennan 19 Banos



20 T. Ntamack 21 Barassi 22 Graou 23 Merkler

Racing 92, un pack solide et des ambitions

Côté Racing 92, relativement peu de joueurs ont été appelés en Bleu. Certes, la charnière habituelle, Le Garrec - Gibert, manquera à l’appel, mais sur les autres postes, les Franciliens n’ont pas de quoi rougir.

Pour couvrir les postes de 9 et 10, l’expérimenté Clovis Le Bail et le jeune Martin Méliande feront la paire. À noter que l’ouvreur de 22 ans dispute seulement le second match de sa carrière en tant que titulaire à l’ouverture. Il peut également évoluer à l’arrière.

Dans le pack, les Racingmen alignent du beau monde. On remarque notamment la présence de la troisième ligne habituelle, soit Ibrahim Diallo, Siya Kolisi et Wenceslas Lauret. La première ligne est également très solide avec Kolingar, Chat et Nyakane pour jouer les mêlées.

Racing 92 1 Kolingar 2 Chat 3 Nyakane 4 Palu 5 Poloniati 6 Diallo 8 Lauret 7 Kolisi 9 Le Bail 10 Méliande 11 Taofifenua 12 Chavancy 13 Klemenczak 14 Arundell 15 Tedder 16 Tarrit 17 Ben Arous 18 Hemery 19 Baudonne



20 Hall 21 Saili 22 Spring 23 Kharaishvili

