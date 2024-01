XV de France. François Cros déterminé : ''On ne va pas tout jeter à la poubelle''

De la continuité, et de la précision dans les détails. Cros est revenu pour l'Équipe sur la Coupe du monde et évoque l'état d'esprit pour le Tournoi.

Dans une interview récente de L'Équipe, François Cros, le troisième ligne des Bleus, a partagé ses perspectives et ses attentes pour le prochain Tournoi des 6 Nations, un rendez-vous attendu après la déception de l'élimination en quarts de finale de la Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud.



Physiquement et mentalement prêt, Cros exprime un sentiment de résilience et d'envie pour le futur : "On a forcément été déçus après la Coupe du monde, mais dans un coin de notre tête, on voulait faire partie du groupe pour ce Tournoi pour nous permettre de tourner la page de cette compétition et repartir sur une copie blanche, avec plein de bonnes intentions et l'envie de bien faire".





"On garde ce qui a fonctionné et on essaye d'apporter de la précision sur nos structures et plus de détails là où il y avait besoin d'en rajouter".



Concernant l'échec contre l'Afrique du Sud, Cros reconnaît qu'il n'y avait pas un problème unique, mais plutôt plusieurs situations qui auraient pu être améliorées. "On se serait moins exposé, c'est surtout ça. On travaille aujourd'hui pour limiter les situations périlleuses où on se met en danger" a-t-il affirmé en mettant l'accent sur l'importance de la discipline et de l'organisation pour exploiter le potentiel de chaque joueur.



La nomination de "Alldritt a toujours été un leader important," a-t-il déclaré, soulignant la continuité et la stabilité que le Rochelais apporte à l'équipe.



Le premier match contre l' Irlande est vu comme une occasion pour les deux équipes de prouver leur capacité à surmonter les revers précédents. Si reconnaître et accepter cet échec sont la première étape vers la reconstruction d'une base de confiance en soi, apprendre de ses erreurs et utiliser ces leçons pour améliorer les performances futures est aussi primordial ! François Cros en a conscience :Concernant l'échec contre l'Afrique du Sud, Cros reconnaît qu'il n'y avait pas un problème unique, mais plutôt plusieurs situations qui auraient pu être améliorées. "On se serait moins exposé, c'est surtout ça. On travaille aujourd'hui pour limiter les situations périlleuses où on se met en danger" a-t-il affirmé en mettant l'accent sur l'importance de la discipline et de l'organisation pour exploiter le potentiel de chaque joueur.La nomination de Grégory Alldritt en tant que capitaine a également été évoquée. Cros exprime son admiration pour son numéro 8, le qualifiant de leader naturel et important au sein de l'équipe." a-t-il déclaré, soulignant la continuité et la stabilité que le Rochelais apporte à l'équipe.

Cros affiche une volonté déterminée de surmonter les défis passés et montrer un visage mûri par la Coupe du Monde. Un mélange de résilience, d'optimisme et de pragmatisme qui, souhaitons-le, sera l'une des clés du succès pour les Bleus dans les échéances à venir.

Les Bleus vers le chemin de la rédemption

Si la déception de la défaite en quart de finale de la Coupe du monde mettra certainement un bon moment à être avalée, les Bleus auront l'occasion de se racheter dès le 2 février prochain.

Au Vélodrome de Marseille, la bande à Galthié affrontera le XV du Trèfle, leur meilleur adversaire, pour ce qui s'annonce déjà être une finale avant l'heure.

Néanmoins, la vague de blessés et de forfaits côté tricolore ne sont pas anodins. Espérons que la motivation de Cros et de ses coéquipiers suffira à enjamber cet obstacle.

RUGBY. Ce week-end, un joueur anglais portera un micro en plein match !