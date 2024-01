RUGBY. Ce week-end, un joueur anglais portera un micro en plein match !

C'est désormais officiel, les joueurs de Premiership pourront porter des micros pendant les matchs du championnat anglais ! Ce samedi, à l'occasion de la rencontre entre Bristol et Bath, un joueur des "Ours" sera en charge de cette grande première, selon des informations de MailSport.

Ce dispositif est totalement novateur en Premiership, bien que les micros soient utilisés dans d'autres sports depuis un bon moment. Par exemple, il est monnaie courante de voir des joueurs de NBA en porter, ou bien de cricket.

Lors d'un match entre Cardiff et les Stormers, en United Rugby Championship, Ellis Jenkins s'était porté volontaire pour porter un micro. À la fin de la rencontre, nous avons donc pu entendre l'intégralité de ses échanges avec ses partenaires, ou encore chacun des bruits liés aux impacts.

Leadership 🏉



Some great highlights from @EllisJenkins_ Player Mic from last Saturday.



This is a must view for any aspiring player. pic.twitter.com/L9pWg3h4Ls