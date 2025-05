RUGBY. Cet ancien ailier star de l’UBB sur le marché, vers un retour en Top 14 ?

Après une expérience décevante du côté du Connacht, l’ancien ailier de l’UBB Santiago Cordero doit trouver un nouveau challenge, possiblement en Top 14 ?

Il a été l’une des terreurs de l’UBB sans son projet de se hisser vers les sommets de Top 14. Parti au Connacht à l’été 2023, Santiago Cordero ne portera plus le maillot de la province irlandaise après la fin de cette saison. Ce vendredi 9 mai, l’encadrement de Galway a annoncé officiellement que l’Argentin allait quitter le club.

UBB. Damian Penaud touché, mais pas 'coulé' pour la finale de Champions Cup

Santiago Cordero, ancienne gloire de l’UBB

Ancien ailier redouté du côté de l’UBB, Santiago Cordero a marqué les esprits des amateurs du Top 14. Aligné à 77 reprises entre 2019 et 2023, il a inscrit 31 essais sous les couleurs de l’écurie bordelo-béglaise. Sur les saisons 2019-2020 et 2022-2023, il était parmi les meilleurs marqueurs d’essai du championnat.

En 2023, il avait quitté l’UBB au sommet de sa forme. Auteur de neuf essais en Top 14 sur son dernier exercice en Gironde, il avait eu le droit à une belle ovation du public bordelo-béglais pour son dernier match à Chaban Delmas. Ancienne coqueluche du club, il était partie, entre autres, pour laisser la place à Damian Penaud, arrivé de l’ASM Clermont.

Bientôt libre de tout contrat, Santiago Cordero doit donc trouver un nouveau club et pourrait ainsi revenir en Top 14. À 31 ans, l’Argentin est un joueur à l’expérience non négligeable. Il compte notamment 54 sélections avec les Pumas, pour 17 essais inscrits au niveau international. En plus de l’aile, il peut également couvrir à l’arrière et dépanner en tant que demi de mêlée.

Après un triplé, Santiago Cordero crochète son adversaire comme une antilope [VIDÉO]

Un triste passage au Connacht

Il faut dire que si l’arrivée de Santiago Cordero était vue comme un événement en Irlande, le passage a été plus que décevant. Il y a deux ans, l’ailier s’est gravement blessé en Irlande. Alors qu’il n’avait pas été retenu pour disputer la Coupe du monde 2023 avec l’Argentine, il effectuait sa préparation de pré-saison avec le Connacht avant que sa carrière ne prenne un tournant inattendu.

En effet, lors d’un entraînement, Santiago Cordero aurait heurté un poteau au niveau du genou. Le choc aurait été important et l’ailier argentin a été diagnostiqué d’une rupture des ligaments croisés. Ensuite, il n’a plus joué pendant près de neuf mois et n’a disputé que deux rencontres avec le Connacht pour sa première saison.

Depuis, la notoriété de l’Argentin a partiellement baissé. S’il a été appelé avec l’Argentine durant la fenêtre internationale de cet automne, il n’a finalement disputé que 18 petites minutes, lors d’une rencontre face à l’Italie. Cette saison, l’ancien de l’UBB n’a inscrit aucun essai en URC en 15 apparitions. Sa seule arrivée dans l’en-but avec le maillot vert s’est faite en Challenge Cup, contre les Zebre de Parme.

RUGBY. ‘‘Un phénomène’’ : le légendaire Bryan Habana adoube Louis Bielle-Biarrey