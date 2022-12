RUGBY. Avant la finale France-Argentine, Urdapilleta et Babillot ont fait un pari assez spécial

Avant la finale de la Coupe du Monde de foot opposant la France et l'Argentine, Urdapilleta s'est confié à Rugbyrama sur son ressenti avant le match.

VIDEO. Top 14. Drop, passe décisive au pied, le maestro Urdapilleta a démoralisé les BayonnaisCe dimanche, la France et l'Argentine ont rendez-vous avec l'histoire, puisque les deux équipes disputeront la finale de la Coupe du Monde de football 2022, au Qatar. Une affiche de rêve, qui sera notamment la dernière de Lionel Messi en Coupe du Monde. Et forcément, quand on parle de duel franco-argentin, l'on pense au demi d'ouverture de Castres, Benjamin Urdapilleta. Fan inconditionnel de foot, le joueur de 36 ans est d'ailleurs impatient de voir cette rencontre au sommet. Dans les colonnes de Rugbyrama, ce dernier n'a d'ailleurs pas caché son engouement : ''Comme depuis le début de la compétition, je chante toute la journée des chansons argentines ! Je suis toujours à fond. Ce qui m’énerve un peu, c’est que certains de mes coéquipiers commencent à me chambrer parce que la France est en finale, ils ne parlent que lorsque ça gagne... Moi, quoi qu’il arrive j’ai mon maillot de l’Argentine sur les épaules (...) Pour être honnête, j’ai regardé pour me rendre au Qatar assister à la finale. Ce serait un rêve pour moi d’être sur place. Mais ce n’est pas possible pour plusieurs raisons. Nous avons un match important dans une semaine face à Toulouse, et entraînement ce lundi matin''.

VIDEO. Avant la demie, Antoine Griezmann et les Bleus du foot se mettent au rugbyVous l'aurez compris, ce match aura une saveur particulière pour Urdapilleta. D'autant qu'avec son capitaine, Mathieu Babillot, l'ouvreur argentin a décidé de faire un pari, pour le moins cocasse : ''Lui est logiquement pour la France, et moi pour l’Argentine. Le perdant devra, durant toute la semaine prochaine, arriver au centre d'entraînement avec le maillot de l’équipe adverse et chanter l’hymne national. Il me tarde de voir Babs chanter l’hymne argentin… Mais j’ai très peur que cela tombe sur moi, une semaine, c’est très long''. Autant vous dire que peu importe le gagnant de cette rencontre, l'on risque de voir des vidéos assez drôles en provenance du CO dans les jours qui suivront la finale !

