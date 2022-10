VIDEO. Top 14. Drop, passe décisive au pied, le maestro Urdapilleta a démoralisé les Bayonnais

Castres a pu s'appuyer sur un excellent Benjamin Urdapilleta pour prendre le dessus sur l'Aviron Bayonnais en Top 14 ce samedi. L'Argentin a été décisif.

Une fois de plus, Benjamin Urdapilleta a été déterminant pour Castres. L'ouvreur argentin a été un des principaux artisans du succès castrais samedi face à Bayonne. Déjà précieux contre Montpellier, l'artilleur argentin a une nouvelle fois mis sa patte sur le match. Et quelle patte ! Auteur de cinq pénalités (3e, 19e, 38e, 52e, 69e), il a puni l'indiscipline des visiteurs. Mais il a aussi claqué un superbe drop de près de 50 mètres à la 55e minute de jeu. Une précision face aux perches qui a fait très mal aux Basques. En effet, il avait jusqu'ici été dans la partie grâce à leur artilleur maison Gaëtan Germain et à l'essai de la recrue fidjienne Kaminieli Rasaku. À la 43e, ils avaient même pris les commandes de la partie, 19 à 16. Mais le carton jaune et l'essai de pénalité accordé sur l'action ont fait basculer la rencontre. En l'espace de quelques minutes, Bayonne a encaissé un 13 à 0 dont il ne s'est jamais remis. D'autant plus qu'Urdapilleta a continué d'enquiller avant de distiller une merveille de passe au pied décisive pour Palis à la 74e. Le coup de grâce pour l'Aviron qui repart de Castres sans point malgré une belle prestation.



Benjamin Urdapilleta, un petit jeune de 36 ans

Depuis son retour à Castres après le Rugby Championship, Benjamin Urdapilleta semble être dans une forme olympique. En l'espace de deux matchs de championnat, l'Argentin a inscrit 38 points à la faveur de neuf pénalités et quatre transformations. Mais ce n'est pas tout. Sa vista et son expérience sont précieuses pour une formation qui espère une fois encore atteindre les phases finales du Top 14 et pourquoi soulever le Brennus. À 36 ans, l'artilleur des Pumas est plus que jamais le leader de la formation castraise. "Après ce genre de match, je suis content de ce que j'ai produit, même si le plus important, c'est la victoire", confiait-il à l'issue de la rencontre via L'Equipe.