Coupe mulet, vendange et Urdapilleta, ce Castres/Montpellier a captivé les supporters sur Twitter

Revanche ? Remake ? ⚔️ L'affiche de la finale de la saison passée @top14rugby entre le @CastresRugby et le @MHR_officiel : c'est tout de suite sur CANAL+SPORT ! #COMHR pic.twitter.com/WdGCbdCPOq

#COMHR enfin une super entame de match ! Et quel travail de fixation de Dumora

Mdr l’arbitre a décidé que les en-avant s’étaient chiants.... et on le comprend 😂 #COMHR

Et nous : 1 essai refusé et 3 ballons perdus sur les 5… Le réalisme sérieux… #COMHR https://t.co/LhdhDYWRi1

Mi-temps, 17-10. On devrait mener largement mais on est tellement imprécis / indisciplinés dans les derniers mètres... #COMHR

J'aime bien les équipes plus "petites" par contre c'est insupportable leur façon de toujours contester l'arbitre, dire à l'assistant où est la touche, lever les bras en l'air à chaque ruck... Comme si le monde était contre eux 🤯 #COMHR

Bilan de la 1ere MT :

✅

On met du rythme

On franchit souvent

On est dangereux

❌

Le réalisme

La touche

L’écart au score #COMHR https://t.co/SrzYxgwj01