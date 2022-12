VIDEO. Avant la demie, Antoine Griezmann et les Bleus du foot se mettent au rugby

Avant sa demie de Coupe du Monde face au Maroc, Antoine Griezmann et les Bleus du foot ont décidé d'apprivoiser un autre ballon : celui du rugby.

VIDÉO. STADE TOULOUSAIN. Vous avez vu cette passe au pied malicieuse d'Antoine Griezmann Dupont ?Comme vous le savez certainement (à moins que vous viviez dans une grotte depuis presque un mois), la Coupe du Monde de football se déroule actuellement au Qatar. Et à l'instar de 2018, les Bleus de Didier Deschamps réalisent un excellent parcours, puisqu'ils sont actuellement en demi-finale, face au Maroc. Et en attendant le match de mercredi, Antoine Griezmann et ses coéquipiers ont décidé de s'accorder quelques moments de détente. Et parmi eux, une petite partie de rugby ! L'occasion de voir la magnifique passe vrillée du joueur de l'Atlético de Madrid, mais également d'apprendre que plus jeune, Griezmann était fan... De l'Aviron Bayonnais !

Un petit moment sympa pour les Bleus, qui devront faire preuve de sérieux et de précision mercredi, face à la surprise de ce Mondial 2022 : le Maroc.

