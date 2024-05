RUGBY. Après Jalibert et Ntamack, ce crack de 21 ans a tout pour devenir un ''top joueur'' à l'ouverture

Loin du poste d'arrière, le Parisien polyvalent Léo Barré pourrait s'installer plus souvent à l'ouverture, où ses entraîneurs lui prédisent un avenir brillant.

C'est un diamant à polir. Déjà bien connu du Top 14, Léo Barré a de nombreuses cartes à jouer dans sa carrière. À seulement 21 ans, l’ouvreur de formation peut jouer 10, 12 et 15 sans trembler. Alors qu’il semble à l’aube d’une belle carrière, le Parisien peut-il espérer un avenir brillant à l’ouverture ?

Léo Barré, ouvreur du XV de France en devenir ?

Pour son entraîneur Laurent Labit, des premiers éléments de réponse se dessinent déjà dans ce qu’il a pu observer chez le jeune homme. Selon des propos relayés par Actu Rugby, il déclare ceci :

C’est un poste déterminant qui comprend aussi le secteur des tirs au but où on a pu être en difficulté cette saison, mais on a aussi au club Léo Barré. Léo a 21 ans, il joue régulièrement et le top joueur qu’on recherche à l’ouverture, on l’a peut-être chez nous.[...] On avait acté cette saison qu’il jouerait à l’arrière, mais son parcours fait qu’il peut aussi jouer 10. Je crois qu’il peut même être un top joueur à ce poste comme le sont Matthieu Jalibert et Romain Ntamack.”

Actuellement, le poste où Léo Barré a le plus souvent eu l’occasion de faire ses armes est celui d’arrière. Fin relanceur, il bénéficie d’une lecture du jeu et d’une vitesse d’exécution qui lui offrent quelques belles actions en solitaire et avec le collectif. D’autant plus, le départ annoncé de Joris Segonds, dès la saison prochaine, pourrait lui permettre de s’exprimer plus souvent au cœur du jeu.

De plus, cette hypothèse devrait plaire au principal intéressé. En effet, dans le podcast du club intitulé Le Soldat rose, Léo Barré s’exprime au sujet de sa préférence entre le numéro 10 et 15. S’il explique bien aimer le rôle d’arrière car “il y a plus d’espaces”, l’ancien joueur de Massy confie également ceci :

(Je préfère) le 10. J’ai quand même été formé à ce poste-là, j’y ai grandi et puis mon père jouait à l’ouverture. Donc, on va dire que je préfère le 10, même si je commence vraiment à adhérer au rôle d’arrière.”

Barré dans les pas de Ramos en Bleu ?

Cependant, Léo Barré pense aussi à son avenir en Bleu et au poste d’ouvreur, la concurrence est rude. Pour prétendre aux Bleus régulièrement, la polyvalence peut aussi être une arme. Toujours selon Actu Rugby, l’ancien adjoint de Fabien Galthié montre qu’il en a bien conscience. Il souligne que “Thomas Ramos est aujourd’hui bien installé à l’arrière et dans un banc à 6-2, Léo a la possibilité de couvrir 3 postes.”

Avec les années, Thomas Ramos a montré qu’être polyvalent n'est pas forcément l'antithèse d'être spécialiste. Depuis la fin du dernier Tournoi des 6 Nations, où il a occupé l’ouverture en l'absence de Jalibert et Ntamack, son nom s’est visiblement imposé dans la hiérarchie des numéros 10, juste derrière les deux cadors.

De plus, le Toulousain reste le 15 titulaire du XV de France et a obtenu ses premières sélections grâce à sa polyvalence, l’amenant dans un premier temps sur le banc tricolore. À l'avenir, Léo Barré pourrait-il prétendre à ce même statut ? Seul le temps nous le dira…

Léo Barré, le ''titi'' parisien qui monte dans la capitale