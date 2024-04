RUGBY. TRANSFERT. TOP 14. Du Stade Français à l'Aviron Bayonnais, un choix de cœur et de raison pour Joris Segonds

Joris Segonds prendra officiellement la direction de Bayonne cet été. L'ouvreur du Stade Français a signé pour les cinq prochaines saisons. Un choix fort.

Joris Segonds, ouvreur au talent affirmé en Top 14, prendra la direction de Bayonne cet été, après quatre saisons sous les couleurs parisiennes. L'Aviron a officialisé son arrivée l'été prochain. Un choix de cœur et de raison pour l'ouvreur de 27 ans arrivée à Paris en 2019 en provenance d'Aurillac. Et pour cause, il a signé pour les cinq prochaines années !

Ce transfert est le fruit d'une mûre réflexion pour Segonds, qui a brillé cette saison avec le Stade Français, contribuant à hisser l'équipe en tête du Top 14. Avec vingt matchs à son actif, dont quatorze comme titulaire, son départ est un pari sur l'avenir pour le joueur et un coup stratégique pour l'Aviron Bayonnais.

Dans un entretien accordé à La Dépêche en octobre dernier, Segonds confiait déjà son attirance pour Bayonne, une ville qui résonne avec ses aspirations personnelles et professionnelles. Son désir de se rapprocher de ses racines et de retrouver les couleurs "bleu et blanc" qu'il chérit tant a pesé dans la balance.

Il devrait partager le poste d'ouvreur avec Camille Lopez avant de prendre sa succession. A 35 ans, le numéro 10 enchaîne encore les belles performances. Mais son contrat se terminera en 2025. Il pourrait y avoir une transmission de savoir avant que l'ancien joueur de Clermont prenne sa retraite.

Segonds laissera derrière lui un Stade Français en pleine mutation, avec lequel il a connu des hauts et des bas, des victoires marquantes et des changements d'entraîneurs successifs. Mais l'appel du Pays Basque a été plus fort. "Depuis une saison et demie, même si je me régale sur le terrain, j’ai envie de changer de cadre de vie."

Dans une région où le rugby est plus qu'un sport, c'est une culture, Segonds s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Il rejoint un club ambitieux, déterminé à se faire une place au soleil dans l'élite du rugby français. Formé au SC Decazeville dans l'Aveyron, il avait rejoint Aurillac en 2013 avant de prendre la direction de Paris en 2019.