RUGBY. 6 Nations. Choix tactiques : Quel ouvreur pour le XV de France pour redresser la barre ?

Après la blessure de Jalibert, le XV de France doit se trouver un nouvel ouvreur dans le 6 Nations pour le match contre le Pays de Galles et l'Angleterre.

6 NATIONS. Jalibert blessé, qui à l'ouverture du XV de France face au Pays de Galles ?La liste des 34 joueurs retenus pour préparer le match face au Pays de Galles, dimanche 10 mars à Cardiff, dans le cadre de la quatrième journée du 6 Nations a été dévoilé ce jeudi. Le staff n'a pas attendu la 17e journée de Top 14 et de possibles mauvaises surprises.

En effet, certains éléments non protégés devraient jouer ce week-end en championnat. Laissant planer un vent de doutes sur la peur participations à la suite du Tournoi. On pense notamment à Antoine Hastoy et Léo Barré en particulier. Car après la blessure de Matthieu Jalibert, il va très certainement y avoir une réorganisation dans la ligne d'attaque. Si le Parisien avait déjà été appelé par Galthié, le Rochelais fait son retour dans le groupe. Il avait fait les frais du choix de l'encadrement de convier le Racingman Antoine Gibert. Lequel n'a pas encore joué dans la compétition.

Quels vont être les choix du staff pour le poste de numéro 10 et celui d'arrière ? Le Toulousain Ramos peut couvrir les deux, mais il ne peut pas se dédoubler. On aurait pensé que Jaminet serait rappelé pour démarrer en 15. Mais le Toulonnais n'a pas été retenu. Galthié se retrouve donc avec plusieurs options face à lui : laisser Ramos à l'arrière et mettre Hastoy, le plus expérimenté des ouvreurs à la charnière. Mais l'ancien Palois fait à peine son retour et pourrait manquer d'automatismes avec Lucu ou bien Le Garrec.

Une autre option consisterait à aligner une charnière 100 % Racing avec ce dernier et Gibert. Mais cela semble peu probable pour un déplacement sous tension au Pays de Galles au sortir d'une prestation décevante contre l'Italie. On sait qu'Hastoy peut évoluer à l'arrière, mais ce n'est clairement pas le poste où il a le plus joué (9 fois selon All Rugby) contrairement à Léo Barré. La polyvalence du Parisien en 15 mais aussi en 10 au centre devrait selon certains observateurs convaincre l'encadrement des Bleus de lui offrir sa première feuille de match.

A 21 ans, il réalise une très bonne saison avec le Stade Français, co-leader du Top 14, et a l'avantage d'avoir été appelé dès le début du Tournoi des 6 nations. Il est donc plus familier avec les nouveautés du plan du jeu que le Rochelais. On se dirige sans doute vers Ramos en 10 et Barré en 15 face au Pays de Galles.