NATIONALE. ''Le rugby français vit au-dessus de ses moyens'' : après Blagnac, l'agonie financière du RCHCC

Si la situation financière serait compliquée pour de nombreux clubs de Nationale, elle l’est encore plus pour le club de Hyères. Le RCHCC cherche désespérément des partenaires.

La Nationale est-elle viable ? Pour de nombreux présidents de clubs, qu’ils soient du Sud-Ouest, des bords de la Méditerranée ou de la région parisienne, la question est malheureusement vite répondue. Et alors que le week-end dernier, le président de la Fédération Florian Grill lâchait un cinglant "tout le rugby français vit au-dessus de ses moyens", difficile de lui donner tort, en 2024.

Après le dépôt de bilan de Blagnac récemment, ou la situation critique de La Seyne en Nationale 2, le topo est extrêmement compliqué également au sein d’un autre club du Var : le RCHCC. Aux confins de la côte d’Azur, la situation de l’entité hyèroise est bien connue depuis le début de la saison. Malheureusement, les semaines passent et rien ne semblent s’améliorer, pour l’heure.

Dans son édition de lundi, Midi Olympique a d’ailleurs révélé l’état actuel des choses au grand jour. D’après lui, le club se saigne pour que les joueurs continuent de percevoir leurs salaires, malgré des retards chaque mois. Une situation que nous sommes en mesure de confirmer.

En revanche, les comptes sont dans le rouge vif. Dans les entrailles du stade André-Veran, on parle d’un déficit de 300 000 euros à combler pour le vice-champion de France de Fédérale 1 2022. Peu surprenant, tant on savait que la succession de l’ancien président Alain Brenguier - et sa puissance financière - serait difficile.

Pour tenter de combler la dette et alors que les joueurs, de leur côté, ne lâchent rien sur le terrain (actuellement 9èmes de Nationale 1 avec 51 points) le club varois est à la recherche d’investisseurs et de partenaires susceptibles d’apporter des garanties rapidement.

"On espère vraiment une issue positive, nous confiait en ce début de semaine l’un des joueurs. Il y avait un peu de monde et une bonne ambiance samedi dernier, lors de la victoire face à Bourgoin (20 à 10). J'espère que ça va relancer un peu les partenaires."

Mais comme pressenti et selon le Midi Olympique, un dépôt de bilan n’est pas à exclure, pour l’heure. Puisse le sort leur être favorable…