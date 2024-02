RUGBY. Dépôt de bilan, saison finie et relégation en Fédérale 1, que se passe-t-il à Blagnac ?

C'est un tsunami qui s'abat sur la tête des Caouecs en cette fin de mois de janvier. Le club de Blagnac est en grande difficulté, nous vous expliquons en détails.

Une année de transition, pour rien ?

Quelle triste histoire est en train de vivre le club de Blagnac, actuellement en Nationale 1. La saison dernière, la bande à Mathieu Vachon (capitaine) était parvenue à se hisser jusqu'en demi-finale, au milieu des ogres de la troisième division du rugby français.

Cette année a été la saison du grand changement, avec du mouvement à la direction du club, premièrement. Benoit Trey a laissé sa place à Luc Vignolles, tandis que le management sportif a aussi été changé. Éric Escribano a rejoint Carcassonne après six saisons au bord de la Garonne. Ce dernier a laissé sa place à une autre figure du club, Frédéric Medves, accompagné de Maxime Pautou et Léo Griffoul.

Le club a aussi enregistré pas moins de vingt départs dans son effectif, pour seize arrivées, laissant ainsi la place à la formation blagnacaise. Actuellement, les Caouecs sont à la neuvième place de la Nationale 1, après une victoire bonifiée le week-end dernier face à Hyères-Carqueiranne.

Oui, mais voilà, tout n'est pas rose, et loin de là ! À l'heure des matchs retour, le club connaît de gros problèmes financiers, de l'ordre de plusieurs centaines de milliers d'euros, selon nos sources !

La suite ?

En ce début de semaine, la direction des rouge et bleu s'est réunie, afin de décider de l'avenir du club, qui est à ce jour plus qu'incertain. Mardi soir, l'équipe espoir, qui a connu des succès nationaux ces dernières années, a été informée de la situation. Étant donné qu'elle est rattachée à l'association du club, cette équipe devrait pouvoir jouer le reste des matchs cette année.

Pour l'équipe première, une réunion doit se tenir ce mercredi soir, et selon nos informations, les joueurs ne devraient pas connaître la même issue. Dans les travées du stade Ernest-Argeles, on nous souffle que le dépôt de bilan a été prononcé, et qu'un déficit colossal, avoisinant le demi-million d'euros, pousserait la direction vers cet ultime choix.

Selon nos informations, une relégation financière devrait alors être orchestrée également, et les dirigeants attendraient de savoir si le club évoluerait en Fédérale 2 ou en Fédérale 1 l'année prochaine.

Pour l'équipe féminine de Blagnac, qui compte dans ses rangs des joueuses de l'équipe de France, et qui reste une des meilleures équipes en France, rien de tout cela ! Le BRF est rattaché à l'association du club, ce qui permettra aux joueuses terminer leur saison.

Toujours selon nos informations, les clubs de Gaillac, Fleurance ou encore Carcassonne ont reçu bon nombre de CV entre ce mardi et mercredi. La prochaine rencontre, qui est prévue le 9 février face à Carcassonne, est aussi compromise, et ne devrait pas avoir lieu.

Une triste issue pour un club historique du rugby français, qui se tournait, saison après saison, vers un rugby professionnel.

