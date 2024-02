RUGBY. 6 Nations. Sans Sexton, l'Irlande se console avec Ahki, Porter, Van der Flier et cie dans sa composition

Du lourd, du très lourd sera opposé au XV de France ce vendredi à Marseille ! l'Irlande déboule avec son équipe type, mais sans le maître à jouer, Jonny Sexton.

L'équipe (presque) au complet

Pour ce premier match du Tournoi des 6 Nations édition 2024, qui a tout à fait l'air d'une finale avant l'heure, l'Irlande a sorti la grosse armada.

Pas question de réinventer une composition pour Andy Farrell, qui, dans la continuité de la Coupe du monde, a dressé une équipe expérimentée. Naturellement, tous les cadres, ou presque, sont présents.

La première ligne est identique à celle qui a affronté les Blacks en quart de finale, avec Andrew porter, Dan Sheenan et Tadhg Furlong. Ces trois-là seront soutenus par une deuxième ligne aérienne et très solide, en la présence de Tadgh Beirne et de McCarthy, qui prend du galon.

En troisième ligne, du très classique avec l'inépuisable Peter O'Mahony, qui sera capitaine, accompagné de Josh Van der Flier de l'autre côté de la mêlée. En troisième ligne centre, Caelan Doris tient toujours sa place.

Du côté des trois quarts, si Jonathan Sexton et Mack Hansen ne sont pas là, d'autres beaux noms vont démarrer la partie. À la charnière, Jamison Gibson-Park sera titulaire à la mêlée, associé à Jack Crowley, qui devance Byrne.

Pour la paire de centres, du "nouveau", mais du dolide avec Bundee Ahki et Robbie Henshaw, qui retrouve une place de titulaire. Ensuite, aux ailes, d'un côté James Lowe sera titulaire, et de l'autre Calvin Nash, qui fêtera sa deuxième sélection face au XV de France. Hugo Keenan occupe le champ profond.

Sur le banc, du beau monde également avec la présence de Ryan, de Murray, de Kelleher ou encore de Cian Healy.