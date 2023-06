RUGBY. À Grenoble, l'USA Perpignan a montré qu’elle avait tout d’une équipe de Top 14

Au stade des Alpes de Grenoble, l’USAP a dominé les Isérois sur le score de 19 à 33. Les Catalans restent en Top 14.

Sur sa pelouse, Grenoble n’aura mené que pendant 15 grosses minutes. Hôte de l’USAP, le stade des Alpes connaissait une affluence rare avec un guichet fermé d’exception. Néanmoins, cette ferveur n’aura pas suffi aux compagnons de Jean-Charles Orioli pour s’adjuger une place en Top 14 l’année prochaine. Pour cause, si les titulaires ont su tenir tête aux Catalans sur leur pelouse, un gouffre s’est créé entre les deux équipes lors de l’entrée du banc. Cependant, les deux équipes ont livré un merveilleux match de rugby au pied des Alpes. Avec intensité et provocation, aucune des deux formations n’était venue avec l’intention de fermer le match.

Vers la 50ᵉ minute, les Grenoblois ne semblaient plus en mesure de suivre les avancées catalanes. Comme un symbole, la pénalité du FCG non jouée au pied, à quelques mètres de la ligne et à 10 minutes du terme, est l’expression des approximations et de la fatigue iséroise en fin de match. Après le match, l’ailier bleu et rouge Lucas Dupont a évoqué au micro de Canal + qu’ils avaient “perdu contre une équipe meilleure (qu’eux).”

En conférence de presse d’après-match, le coach catalan Patrick Arlettaz a exprimé son sentiment sur ce sauvetage de l’USAP pour son dernier match au club. Selon des propos rapportés par L’Équipe, il indique ceci : “J'ai le sentiment du devoir accompli, je suis très fier pour l'USAP. J'ai l'impression que tout le monde est motivé pour donner au club ce qu'il mérite. Je suis content pour ces joueurs. Ça fait six matches à élimination directe qu'on fait, et ça fait six victoires. Je suis soulagé, mais le club mérite de rester, je ne suis pas naïf, car on n'a pas toujours ce qu'on mérite. J'ai eu très peur, et il n'y a pas mieux que le bord du terrain pour sentir ce qui se passe.”

Grâce à cette profondeur, l’USA Perpignan a montré qu’il avait les qualités pour continuer à disputer le Top 14. Avec un break net de 14 points (score final : 19 à 33), les hommes de Patrick Arlettaz ont tenu la baraque pendant plus des ¾ du match. Pourtant, sur ses terres, Grenoble n’a mené au score que durant 17 minutes. Si le pied de Tedder n’avait pas failli à plusieurs reprises, l’addition des Sang et Or aurait même dépassé les 40 points.

