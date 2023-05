RUGBY. ACCESS-MATCH. Les supporters catalans sont furieux : aucun bus ne veut les emmener à Grenoble

Alors que 4 400 places sont attribuées aux supporters de l'USAP pour l'access-match face à Grenoble, ce samedi 3 juin au Stade des Alpes, les bus se font rares…

La grinta catalane ! Les supporters ont joué un rôle crucial dans les bonnes performances de l’USAP, neuf des dix victoires du club en Top 14 cette saison ont eu lieu à Aimé Giral. Leur présence dans les tribunes du Stade des Alpes samedi est indispensable pour espérer un maintien en Top 14 face à des Grenoblois revanchards. Les Isérois ont encore tous en tête la défaite en finale de Pro D2 (38-13). Mais voilà, les penyas peinent à trouver des bus pour rallier la capitale des Alpes, selon eux, ils sont victimes de “boycott” de la part des compagnies de bus.

Contactés par France Bleu Roussillon, les clubs de supporters ont réagi. Régis Fior, le président des Farfadets, semble peiné de la situation : "C’est le match le plus important de l’année, c’est notre finale, et ce moment de fête est gâché à cause des autocaristes qui refusent de nous transporter". De son côté, Jean-Marc Pastoret, le patron des Barretines, livre la raison de ces refus “A cause de quelques incidents lors du déplacement à Brive, tous les transporteurs ont décidé qu’on était des voyous”.

Pour rappel, les supporters du club catalan avaient été visés par un communiqué du CA Brive au lendemain de la 17ᵉ journée de championnat : “Le club déplore plusieurs jets de bières sur les enfants de l’école de rugby, des insultes envers nos supporters ou encore des fumigènes craqués en tribune à la fin du match.” De son côté, l’USAP avait tenu à dénoncer ces comportements.

A la suite du communiqué du CA Brive qui déplore certains incidents d’une minorité de personnes lors de la rencontre de samedi dernier, le club regrette profondément l’image que cela peut donner de notre club et nos supporters.



5 000 Catalans attendus

L’absence de bus ne freinera pas les plus passionnés des supporters sang et or. La communauté catalane commence déjà à s’organiser via des forums ou pages Facebook pour rallier Grenoble.

De son côté, le club assure faire son maximum en coulisse pour convaincre des compagnies de bus et notamment le partenaire Keolis.