RUGBY. 6 Nations. Sam Warburton dévoile le point faible du 15 de France et comment le battre

Le 15 de France affrontera l'Angleterre lors de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations. Un match capital pour les Bleus s'ils veulent remporter la compétition.

Le Crunch, c'est dans une semaine ! Samedi prochain, le 15 de France se déplace à Twickenham pour y défier l'Angleterre dans le Tournoi. Les Bleus comme les Anglais ont remporté deux matchs et sont à égalité au classement avec dix points. Cette rencontre est donc capitale pour les deux nations si elles veulent conserver leur chance de remporter le 6 Nations. Poussifs en Italie puis battus en Irlande, les Tricolores ont retrouvé des couleurs à domicile en dominant l'Écosse. Néanmoins, les champions en titre peinent encore à convaincre. Eux qui avaient dominé de la tête et des épaules la compétition, il y a un an. "Ils ont un peu calé depuis l'an dernier", estime l'ancien capitaine du Pays de Galles Sam Warburton via le Times. Le plus alarmant pour eux est qu'ils ont déjà concédé neuf essais." Les hommes de Fabien Galthié ont notamment concédé quatre contre l'Irlande. Désormais retraité du rugby, Warburton pense savoir pourquoi l'équipe de France est moins performante en défense.

En moyenne, le temps de jeu effectif est d'environ 35 minutes de nos jours, mais lors de ce match contre l'Irlande, il est passé à 45 minutes. Les équipes ont compris que c'était le moyen de battre la France : imposer un jeu rapide et de longues séquences car leur Top 14 ne se prête pas facilement à cette vitesse de jeu.

Imposer de longues séquences aux Tricolores, serait-ce le moyen de les battre ? Les Irlandais sont particulièrement bons dans ce domaine. L'Ecosse avait également envoyé beaucoup de jeu lors de ses deux premiers matchs du Tournoi. Mais les Français ont su prendre le match en main au Stade de France. Néanmoins, elle ne semble pas encore avoir trouvé son rythme de croisière au niveau offensif. "La France adore contre-attaquer en exploitant les turnovers, mais ce n'est pas une équipe qui joue toujours à un rythme élevé et cette fatigue pourrait expliquer pourquoi elle n'a pas été aussi agressive en défense." D'aucuns ont estimé que les Bleus avaient l'air fatigués. Le match contre l'Angleterre sera à n'en pas douter un nouveau test grandeur nature avant la Coupe du monde. Si les Anglais imposent moins de longues séquences, mais ils auront à coeur de défier physiquement les Tricolores. S'ils parviennent à le relever et à mettre de la vitesse, les Bleus pourraient l'emporter dans l'antre du rugby anglais. Quant à Warburton, il estime que le XV de la Rose peut remporter ce match. Selon lui, l'Angleterre progresse de semaine en semaine. "Il n'est pas surprenant qu'ils jouent plus au pied que toute autre équipe et qu'ils ne jouent pas beaucoup après contact. Mais ils sont aussi les plus disciplinés et leur défense autour des rucks en particulier est brillamment agressive et performante."