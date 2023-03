6 NATIONS. Marcus Smith hors groupe face aux Bleus ? On vous explique l'imbroglio autour du prodige anglais

Certains médias ont relayé - a tort - que Marcus Smith serait absent face à la France. Or, à l'heure d'écrire ces lignes, rien ne le stipule.

Période oblige, si vous êtes à l'affut sur toutes les informations qui concernent le Tournoi des 6 Nations, vous avez certainement dû voir passer certaines choses sur l'équipe d'Angleterre, ce mardi. Et notamment autour de son prodige à l'ouverture, Marcus Smith. Le génie anglais est en effet au centre de l'attention en ce moment plus qu'à l'accoutumée encore du fait de son positionnement sur le banc face aux Gallois. Rentré seulement à 1 minute à Cardiff, certains médias ont laissé entendre que cette situation pouvait tendre les échanges entre le numéro 10 de 24 ans et son sélectionneur Steve Borthwick. Dans la foulée, on apprenait que l'ouvreur des Harlequins était sorti du groupe qui prépare dès cette semaine la rencontre face au XV de France et il n'en fallait pas plus pour que certains avancent que Smith ne jouerait pas face aux Bleus.

Sauf qu'en se renseignant un peu plus sur la situation en Angleterre ce week-end et à moins de ne rien piper à la langue de Shakespeare, l'on comprend aisément que "Smudge" a simplement été libéré cette semaine pour glaner du temps de jeu et aller disputer le "Big game" entre les Harlequins et Exeter à Twickenham, samedi. Un peu la même situation dans laquelle se trouve Matthieu Jalibert, par exemple, qui devrait pourtant bel et bien être sur la feuille de match en Angleterre dans 10 jours. Et si George Ford a lui été appelé à sa place cette semaine dans le "training squad", c'est surtout pour qu'il prenne ses premières marques avec le système de Borthwick, lui qui était blessé depuis la prise de fonction de l'ancien 2ème ligne. En clair, Smith devrait être de retour dès la semaine prochaine dans le groupe anglais qui affrontera la France le 11 mars. Pas de polémique ici, donc...

