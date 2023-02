RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. Lawrence et l’Angleterre punissent un Pays de Galles stérile

Dans une rencontre très hachée, l’Angleterre a su prendre le meilleur sur son adversaire du jour, le Pays de Galles, lors de cette 3ème journée du Tournoi.

RUGBY. 6 NATIONS. Pourquoi ce match Pays de Galles/Angleterre est le moins excitant du week-end ?On le sait, les rencontres entre le Pays de Galles et l’Angleterre ne sont pas toujours spectaculaires. Et malheureusement pour les spectateurs, ce fut encore une fois le cas ce samedi, pour cette 3ème journée du Tournoi des 6 Nations. Dominés dans les collisions, les locaux ont de suite subi la loi anglaise, avec un essai inscrit peu après le quart d’heure de jeu, par l’intermédiaire de l’ailier Watson. Une petite éclaircie dans une première période terne, qui a démontré toutes les limites du jeu gallois. D’autant que le second acte sera du même calibre, et ce malgré l’interception de Rees-Zammit qui aura redonné de l’espoir au Pays de Galles le temps d’un instant (8-10, 42ème). Car oui, seulement quelques minutes plus tard, Sinckler passe la ligne d’en-but, avant que le centre Ollie Lawrence n’enfonce le clou en fin de rencontre, après un beau mouvement collectif. Score final 10-20 pour le XV de la Rose, qui, avec ce succès, occupe provisoirement la deuxième place du Tournoi des 6 Nations, à égalité avec l’Écosse. Quant aux hommes de Biggar, ces derniers sont actuellement derniers. Pour rappel, le prochain match de l’Angleterre est prévu dans deux semaines, face au XV de France.

