RUGBY. 3 matchs en 9 jours ? Ce championnat pète les plombs et les syndicats s'insurgent

À l’autre bout du globe, la Major League Rugby annonce le calendrier de sa saison 2025 et certaines voix se sont levées face à un calendrier jugé surchargé.

Vous pensiez qu’il n’y avait pas pire que le Top 14 en termes de rythme infernal ? Détrompez-vous, un calendrier fou vient de surgir des États-Unis d’Amérique pour la saison 2025 de la Major League Rugby. En effet, le rythme des rencontres dans le calendrier ne sera pas régulier et selon les syndicats de joueurs, “certaines équipes pourraient être forcées de jouer 3 matchs en 9 jours”.

La MLR en plein doute

Plus précisément, ce sont la "Major League Rugby Players Association" et la "United States Rugby Players Association" qui portent leur voix à travers un communiqué commun. Une indignation qui a récemment trouvé écho jusqu'en Europe. En effet, le président du principal syndicat de joueurs de rugby en Angleterre, l’ancien du Stade Français et de Northampton Christian Day, a annoncé publiquement soutenir les deux organismes.

Face à un tel calendrier, les syndicats américains indiquent qu’ils “condamnent fermement” cette organisation, via un communiqué commun. Plus précisément, ils affirment que “les joueurs n'ont pas été consultés lors de la prise de ces décisions”. Selon eux, cette dernière va “radicalement à l'encontre du bien-être des joueurs en réduisant de manière dangereuse le temps de récupération entre les matchs et en réduisant le nombre de semaines de repos, pourtant indispensables.”

Ils arguent par ailleurs que “les joueurs doivent bénéficier d'au moins quatre « jours francs » pour se remettre de l'impact d'un match de rugby professionnel”, selon le règlement de World Rugby. De son côté, la MLR a annoncé que 11 équipes, réparties en deux conférences, s'affronteront au cours de 95 matchs (16 matchs par équipe + play-offs) entre le 15 février et le 8 juin, soit sur 16 semaines calendaires.

Problème, le fait que la conférence ouest soit composée d’un nombre d’équipes impaires, après le forfait des Dallas Jackals en septembre, oblige à un véritable casse-tête de calendrier. Ainsi, pour éviter qu’une équipe ne passe une quinzaine sans jouer de rencontres, des matchs en milieu de semaine ont été ajoutés.

Le développement compliqué du rugby aux USA

Plus en profondeur, cette polémique reflète les difficultés rencontrées par le rugby aux USA depuis l’annonce de la Coupe du monde masculine 2031 et féminine 2033 sur son sol. Pour tenter de développer l’autre ballon ovale sur son sol, la Major League Rugby est lancée en 2017. Cependant, le bilan est déjà lourd, seulement sept années après ses débuts. Car si l'aube du projet s'est révélée prometteuse, le manque d’intérêt sportif et la crise du Covid 19 n’ont pas épargné le championnat.

Entre 2020 et 2024, sept équipes ont dû déclarer forfait en MLR pour la saison qui suivait, soit plus d’une formation disparue à chaque intersaison. Respectivement champions en 2021 et 2022, les LA Giltinis et Rugby New York ont même dû déposer les armes, alors que ces franchises avaient pourtant accueilli des joueurs comme Mathieu Bastareaud, Adam Ashley-Cooper, Matt Giteau ou encore Chris Robshaw. En bref, le rugby aux USA semble encore bien loin de l’El Dorado promis par certains il y a quelques années.

