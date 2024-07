30 villes américaines en compétition pour les Coupes du Monde de rugby 2031 et 2033

Au cœur de Washington, 100 représentants de 30 villes se sont rassemblés pour découvrir les exigences et les avantages de l'accueil des Coupes du Monde de Rugby 2031 et 2033.

Washington a récemment été le théâtre d'une effervescence peu commune. Plus de 100 représentants de plus de 30 villes et États se sont réunis pour le Sommet des villes hôtes de la Coupe du Monde de Rugby, un événement orchestré par World Rugby et USA Rugby. L'objectif ? Informer les candidats potentiels des exigences et des opportunités offertes par l'accueil des éditions 2031 et 2033 de la Coupe du Monde de rugby.

Lors de ce sommet, les participants ont pu écouter des présentations détaillées sur les critères de candidature. World Rugby, en collaboration avec USA Rugby, a mis en lumière les infrastructures nécessaires, les bénéfices économiques potentiels ainsi que les attentes en termes de promotion du sport et d'engagement communautaire. Les parties prenantes ont insisté sur l'importance d'une préparation minutieuse pour garantir le succès de l'événement.

Parmi les personnalités présentes, certaines figures emblématiques du monde sportif ont partagé leurs visions et leurs expériences. Des experts ont souligné l'impact monumental que pourrait avoir le Mondial ovale sur le sol américain. Ils ont également discuté des défis à relever, mais aussi des opportunités uniques pour le développement du rugby aux États-Unis.

Avec environ 55 millions de fans aux États-Unis, 800 000 joueurs licenciés et plus de 3 100 clubs agréés, le rugby est déjà très dynamique aux États-Unis.

La Coupe du Monde représente bien plus qu'un simple tournoi. Pour les villes hôtes, c'est une chance unique de se mettre en avant sur la scène internationale. Les retombées économiques, l'augmentation du tourisme et l'engagement des communautés locales sont autant de points positifs soulignés par les intervenants.

En outre, l'impact mondial de l'événement ne doit pas être sous-estimé. La Coupe du Monde a le potentiel de transformer la perception et la popularité du rugby, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale. Les retombées médiatiques et la visibilité internationale promettent d'être exceptionnelles.

Ce sommet à Washington marque une étape cruciale dans le processus de sélection des villes hôtes. Les représentants ont quitté la capitale américaine avec une vision claire des attentes et des opportunités. Il ne fait aucun doute que la compétition sera féroce entre les villes candidates pour décrocher le privilège d'accueillir cet événement prestigieux.

Alors que l'enthousiasme autour de la Coupe du Monde 2031 et 2033 continue de croître, une chose est certaine : le rugby est en plein essor aux États-Unis, et ce sommet a renforcé cette dynamique positive. Les prochains mois seront décisifs pour voir quelles villes se distingueront et remporteront l'honneur d'accueillir l'élite mondiale du rugby.